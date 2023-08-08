Неизвестные обстреливают машины на шоссе Ленточный бор

Одной из пострадавших пробили фару

08 августа 2023, 13:28, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Неизвестные обстреливают автомобили на шоссе Ленточный бор. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Одна из подписчиц паблика написала, что ее автомобиль подвергся обстрелу 6 августа. Девушка добавила, что не сразу поняла, что произошло. Только позднее, после остановки она обратила внимание на пробоину в передней фаре и скол на задней.

Некоторые комментаторы предположили, что это проделки не лесного снайпера, а камня, отлетевшего в машину.