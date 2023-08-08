Неизвестные обстреливают машины на шоссе Ленточный бор
Одной из пострадавших пробили фару
08 августа 2023, 13:28, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Неизвестные обстреливают автомобили на шоссе Ленточный бор. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Одна из подписчиц паблика написала, что ее автомобиль подвергся обстрелу 6 августа. Девушка добавила, что не сразу поняла, что произошло. Только позднее, после остановки она обратила внимание на пробоину в передней фаре и скол на задней.
Некоторые комментаторы предположили, что это проделки не лесного снайпера, а камня, отлетевшего в машину.
13:31:35 08-08-2023
А где правоохранители???
13:39:43 08-08-2023
Гость (13:31:35 08-08-2023) А где правоохранители???... Гэбэдидизмом занимаются где надо.
16:13:30 08-08-2023
Гость (13:39:43 08-08-2023) Гэбэдидизмом занимаются где надо.... вот где надо - там никогда нет!!!!!!!!!!!!!!!!
13:50:18 08-08-2023
Гость (13:31:35 08-08-2023) А где правоохранители???... В отпусках, декретном и очередном.
13:38:38 08-08-2023
Возможно это психически больной стрелял, которому в руки оружие попалось. А раз машина попала под прекрасный огонь, разбита передняя и задняя фары, то больных как минимум двое. В Новосибирске такое уже было, на Барнаульском шоссе в районе Речного вокзала.
14:04:13 08-08-2023
Рейд по лесу с волкособами и росгвардией, пойманных - сперва в клетку к волкособам на пару минут, как штаны обгадят - в кутузку по обвинению в чем нибудь что давно висит нераскрытое из тяжкого, наверняка они и виноваты, сознаются сами. не сознаются - снова к волкособам
14:24:37 08-08-2023
Дык а где пулька-то?
14:39:44 08-08-2023
Гость (14:24:37 08-08-2023) Дык а где пулька-то? ... Так она насквозь прошла и дальше улетела
14:48:18 08-08-2023
Гость (14:39:44 08-08-2023) Так она насквозь прошла и дальше улетела ... В заднюю фару?
14:59:42 08-08-2023
Гость (14:48:18 08-08-2023) Гость (14:39:44 08-08-2023... зашла в переднюю, а вышла через заднюю, оставив характерный скол)))