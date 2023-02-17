Неизвестные поджигатели уничтожают электроприборы на улицах алтайского города

Злоумышленники сожгли порядка двух-трёх счётчиков, рассказала местная жительница

17 февраля 2023, 09:05, ИА Амител

Фото Маргариты Микушиной / vk.com/izvestiy_kamen

В Камне-на-Оби хулиганы уничтожают электроприборы на улицах. Об этом в паблике "Каменские новости" рассказала местная жительница.

По её словам, 16 февраля она шла на "Юность" и увидела, как электрики чинят один из столбов.

"Рассказали, что ночью кто-то поджёг уличные счëтчики, что уже два или три счётчика за ночь сожгли... Показали на второй столб, что тоже будут ремонтировать", – поделилась горожанка.

"Мне вот интересно, где мозг у тех людей, кто поджигает и ломает это? Головой не думают, что может быть замыкание? И для чего вообще это всё делают?" – добавила она.

Ранее в Барнауле подростки умышленно устроили пожар у многоквартирного дома. Хулиганов задержали местные жители и передали полицейским.