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В Барнауле подростки устроили пожар у многоэтажки

Хулиганов задержали

14 февраля 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле подростки устроили пожар у многоквартирного дома, сообщила очевидица в паблике "Инцидент Барнаул".

По её данным, происшествие случилось 13 февраля в 17:00 по адресу ул. Малахова, 29.

"Они вчера совершили несколько подобных "шалостей" с умышленным повреждением имущества. И в полицию поступило на них несколько заявлений", – написала горожанка.

Женщина отметила, что жильцу и подоспевшему на помощь прохожему удалось вовремя потушить пламя. Также они помогли задержать хулиганов и передать их стражам порядка.

"До приезда полиции и родителей дети общались со взрослыми нецензурной бранью и были уверены в своей безнаказанности", – добавила очевидица.

Ранее в Алтайском крае неизвестные сломали недавно отремонтированные лавочки.

Комментарии 8

  • "До приезда полиции и родителей дети общались со взрослыми нецензурной бранью и были уверены в своей безнаказанности", – добавила очевидица. ----- А после приезда полиции?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • А после приезда полиции? --- А потом задержавших подростков затаскают по комиссиям. Случай со мной.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Случай со мной.--- Ауешник? Твои проблемы.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Про "случай со мной" - скорее всего читатель однажды задержал хулиганов до приезда полиции и его затаскали по комиссиям.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Подростки делают поджоги, чтобы снять видео с пожаром, приездом МЧС и залить в Сеть. Получить лайки. Хотя сейчас могут действовать и по наущению вражеских агентов.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Ауешник? Твои проблемы. --- Вам бы, любезный, нужно восполнить пробелы в образовании и воспитании. Во-первых, по комиссиям затаскают не задержанных подростков, а задержавших подростков. А во-вторых, "ты" не говорят незнакомым.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • ну как сказать. У нас такие ауешники у гаражей чудили. Попались мужикам , были очень жестоко избиты, но так как мужики служившие - то практически без следов, в протоколе - упали с крыши и ударились об кирпичи на земле, никто никого не таскал, ауешников больше не видел тоже никто
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Вам бы, любезный, нужно восполнить пробелы в образовании и воспитании.------Ты своих пОдростков воспитывай. Чтобы потом по комиссиям не таскали.
    15 февраля, Гость   Ответить
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