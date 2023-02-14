В Барнауле подростки устроили пожар у многоэтажки

Хулиганов задержали

14 февраля 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле подростки устроили пожар у многоквартирного дома, сообщила очевидица в паблике "Инцидент Барнаул".

По её данным, происшествие случилось 13 февраля в 17:00 по адресу ул. Малахова, 29.

"Они вчера совершили несколько подобных "шалостей" с умышленным повреждением имущества. И в полицию поступило на них несколько заявлений", – написала горожанка.

Женщина отметила, что жильцу и подоспевшему на помощь прохожему удалось вовремя потушить пламя. Также они помогли задержать хулиганов и передать их стражам порядка.

"До приезда полиции и родителей дети общались со взрослыми нецензурной бранью и были уверены в своей безнаказанности", – добавила очевидица.

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