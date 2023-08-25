Неизвестные пытались сжечь дом алтайского депутата
Политик считает, что это напрямую связано с ее деятельностью
25 августа 2023, 09:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Неизвестные бросили коктейль молотова в дом депутата в Каменском районе. Об этом сообщает портал "Каменские новости".
Сообщается, что попытку поджога совершили в ночь с 23 на 24 августа. Тару с зажигательной смесью перекинули через забор, но не достали до дома. Огонь разгорелся под окнами, не задев жилье.
Депутат Татьяна Мутова, дом которой пытались спалить, считает, что это напрямую связанно с ее политической деятельностью. Оппоненты, как считает политик, перешли от устных оскорблений к прямым угрозам расправой.
09:42:12 25-08-2023
Не она первая, не она последняя.
09:48:10 25-08-2023
Ох уж эти оппоненты.
10:04:07 25-08-2023
Честным людям дома не жгут. Пусть сначала эту мутную говориоку-трибунную прокурорские проверят
10:20:47 25-08-2023
ну попытка не пытка
10:26:49 25-08-2023
Ну что, началось? Или это криминальные разборки?
12:31:39 25-08-2023
Гость (10:26:49 25-08-2023) Ну что, началось? Или это криминальные разборки?... Что началось? Что по вашему должно начаться? Вы не стесняйтесь, выплёвывайте.
11:25:29 25-08-2023
напрямую связанно с ее политической деятельностью - От какой партии?
11:42:59 25-08-2023
Гость (11:25:29 25-08-2023) напрямую связанно с ее политической деятельностью - От какой... Справедливая Россия. А конкуренты у них интересно кто?
12:05:34 25-08-2023
Гость (11:42:59 25-08-2023) Гость (11:25:29 25-08-2023) напрямую связанно с ее пол... Конечно, Единая Россия)))))))
12:57:49 25-08-2023
перешли от устных оскорблений --- то есть она их знает
13:27:59 25-08-2023
Столько воды утекло, а способов привлечения внимания без денег к никчёмным персонам не добавилось... Какая-такая "политическая деятельность" человека, о котором никто ничего не знает?
14:11:19 25-08-2023
Никому не мешающего человека не оскорбляют, раз оскорбляли, значит чем то мешала. Они когда оскорбляли уже привлекали внимание к этому человеку, увеличивали интерес к ней. Тупая башка оскорбителя иногда не дает ему это понять
14:39:34 25-08-2023
фух... прочла заголовок и подумала что про Булаева речь))
15:49:08 25-08-2023
Элен без ребят (14:39:34 25-08-2023) фух... прочла заголовок и подумала что про Булаева речь)) ... Метко !!!