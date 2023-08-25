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Неизвестные пытались сжечь дом алтайского депутата

Политик считает, что это напрямую связано с ее деятельностью

25 августа 2023, 09:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Неизвестные бросили коктейль молотова в дом депутата в Каменском районе. Об этом сообщает портал "Каменские новости".

Сообщается, что попытку поджога совершили в ночь с 23 на 24 августа. Тару с зажигательной смесью перекинули через забор, но не достали до дома. Огонь разгорелся под окнами, не задев жилье.

Депутат Татьяна Мутова, дом которой пытались спалить, считает, что это напрямую связанно с ее политической деятельностью. Оппоненты, как считает политик, перешли от устных оскорблений к прямым угрозам расправой.

Камень-на-Оби Происшествия

Комментарии 14

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Гость

09:42:12 25-08-2023

Не она первая, не она последняя.

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Гость

09:48:10 25-08-2023

Ох уж эти оппоненты.

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Гость

10:04:07 25-08-2023

Честным людям дома не жгут. Пусть сначала эту мутную говориоку-трибунную прокурорские проверят

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Гость

10:20:47 25-08-2023

ну попытка не пытка

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Гость

10:26:49 25-08-2023

Ну что, началось? Или это криминальные разборки?

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Гость

12:31:39 25-08-2023

Гость (10:26:49 25-08-2023) Ну что, началось? Или это криминальные разборки?... Что началось? Что по вашему должно начаться? Вы не стесняйтесь, выплёвывайте.

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Гость

11:25:29 25-08-2023

напрямую связанно с ее политической деятельностью - От какой партии?

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Гость

11:42:59 25-08-2023

Гость (11:25:29 25-08-2023) напрямую связанно с ее политической деятельностью - От какой... Справедливая Россия. А конкуренты у них интересно кто?

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Гость

12:05:34 25-08-2023

Гость (11:42:59 25-08-2023) Гость (11:25:29 25-08-2023) напрямую связанно с ее пол... Конечно, Единая Россия)))))))

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Гость

12:57:49 25-08-2023

перешли от устных оскорблений --- то есть она их знает

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Гость

13:27:59 25-08-2023

Столько воды утекло, а способов привлечения внимания без денег к никчёмным персонам не добавилось... Какая-такая "политическая деятельность" человека, о котором никто ничего не знает?

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Гость

14:11:19 25-08-2023

Никому не мешающего человека не оскорбляют, раз оскорбляли, значит чем то мешала. Они когда оскорбляли уже привлекали внимание к этому человеку, увеличивали интерес к ней. Тупая башка оскорбителя иногда не дает ему это понять

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Элен без ребят

14:39:34 25-08-2023

фух... прочла заголовок и подумала что про Булаева речь))

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Гость

15:49:08 25-08-2023

Элен без ребят (14:39:34 25-08-2023) фух... прочла заголовок и подумала что про Булаева речь)) ... Метко !!!

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