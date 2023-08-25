Неизвестные пытались сжечь дом алтайского депутата

Политик считает, что это напрямую связано с ее деятельностью

25 августа 2023, 09:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Неизвестные бросили коктейль молотова в дом депутата в Каменском районе. Об этом сообщает портал "Каменские новости".

Сообщается, что попытку поджога совершили в ночь с 23 на 24 августа. Тару с зажигательной смесью перекинули через забор, но не достали до дома. Огонь разгорелся под окнами, не задев жилье.

Депутат Татьяна Мутова, дом которой пытались спалить, считает, что это напрямую связанно с ее политической деятельностью. Оппоненты, как считает политик, перешли от устных оскорблений к прямым угрозам расправой.