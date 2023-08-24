Прокуратура контролирует дело о сожжении сельхозтехники в Алтайском крае

Сумма нанесенного ущерба превысила четыре миллиона рублей

24 августа 2023, 11:13, ИА Амител

Фото: Вкурсе22

Прокурор Алтайского края Антон Герман контролирует расследование дела о сожжении сельхозтехники в Алтайском крае. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Трактора и комбайны подожгли в ночь с 22 на 23 августа около села Волга Первомайского района. 7 единиц техники оказались уничтожены или повреждены. Все они принадлежали местному фермеру.

Сумма причиненного ущерба превысила четыре миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пострадавший фермер попросил помощи в уборке урожая.