Неизвестные пытались увести чужих детей из парка в Бийске

Семеро согласились на предложение потенциальных похитителей

28 августа 2023, 06:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Активисты в Бийске провели социальный эксперимент, чтобы выяснить, согласятся ли дети уйти из парка с незнакомцами. Об этом сообщает "ЧП-Бийск".

Всего в эксперименте приняли участие 15 детей, семь из которых пошли с незнакомыми людьми. Отмечается, что у некоторых из них даже были телефоны, но они не попытались связаться с родителями.

Руководитель местного отделения отряда "АлтайСпас22" Елена Сухомирова отметила, что именно так и похищают детей, втираясь к ним в доверие. При этом прохожие чаще всего не обращают внимания на ситуацию и не пытаются вмешаться. В Бийске происходящим поинтересовалась лишь одна женщина.