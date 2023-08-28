Неизвестные пытались увести чужих детей из парка в Бийске
Семеро согласились на предложение потенциальных похитителей
28 августа 2023, 06:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Активисты в Бийске провели социальный эксперимент, чтобы выяснить, согласятся ли дети уйти из парка с незнакомцами. Об этом сообщает "ЧП-Бийск".
Всего в эксперименте приняли участие 15 детей, семь из которых пошли с незнакомыми людьми. Отмечается, что у некоторых из них даже были телефоны, но они не попытались связаться с родителями.
Руководитель местного отделения отряда "АлтайСпас22" Елена Сухомирова отметила, что именно так и похищают детей, втираясь к ним в доверие. При этом прохожие чаще всего не обращают внимания на ситуацию и не пытаются вмешаться. В Бийске происходящим поинтересовалась лишь одна женщина.
07:16:28 28-08-2023
Печально, что наше общество безразлично относится к чужой беде. Это может случится в каждой семье! Будьте внимательны, не проходите мимо детей, которых уговаривают!
12:57:01 28-08-2023
Диана Славгородская (07:16:28 28-08-2023) Печально, что наше общество безразлично относится к чужой бе... Вы сильно присматриваетесь, кто там о чём и с кем разговаривает? Я обычно - нет, особенно когда спешу по делам. Конечно, если дети закричат, то тут уж обратишь внимание. А обычные разговоры.. да мало ли с кем они общаются, может со знакомыми или родственниками.
08:45:48 28-08-2023
Я считаю что прокуратура должна установить правомерность таких экспериментов!!! Ранее были озвучены результаты таких "проверок на бдительность" в других городах, должны приниматься меры, а не проводить их в каждом городе, иначе в следующий раз люди реальный случай примут за эксперимент, тем более, с детьми. Должны проверять школы, д/сады, ТЦ, транспорт ,кинотеатров, на рекламных щитах, в подъезде рядом с телефонами УК,на наличие предупреждений об опасности.
08:47:24 28-08-2023
При этом капиталисты надеются удержать свой гнилой строй всеми кривдами. Капитализм обречён ! Чего добились за 30 лет у власти??? Озверения общественности, так оно же , общество капиталистов и вынесет вперёд, кто успеет убежать!
08:59:34 28-08-2023
Диана Славгородская (07:16:28 28-08-2023) Печально, что наше общество безразлично относится к чужой бе... Уговаривать может и мама, сестра,соседка,и о чем уговаривают тоже надо знать.. Я против подобных экспериментов над детьми, надо родственникам предупредить ребёнка о последствиях разговоров с чужими.. Ок, провели в Бийске эксперимент, ай-я-яй, не готовы, один человек только насторожился, а где инструкции, напоминание как вести себя ребёнку, взрослым, может, ребёнок знает этого человека, т. е. он не незнакомец, но как раз знакомые и могут сотворить плохое, примеров много.. В школах, детсадах должны учить детей безопасности , психологи, к примеру, хотя сейчас много случаев сами сотрудники не уводят, так издеваются над детьми, а другие замалчивают..
12:59:18 28-08-2023
Бабка (08:59:34 28-08-2023) Уговаривать может и мама, сестра,соседка,и о чем уговаривают... Да, помню, иногда приходилось буквально подмышкой уносить ребенка с детской площадки. А он визжал при этом и кричал. А уже вечер, темняет, а он домой никак идти не хочет.
09:09:13 28-08-2023
Диана Славгородская (07:16:28 28-08-2023) Печально, что наше общество безразлично относится к чужой бе... Просто в стране педоистерия, вот так вмешаешься а потом на тебя заяву накатают, и выеснится,что отец воспитывал своего ребенка. И если ты мужчина то легко в педофилы определят, а если еще и предполагаемый похититель пострадает то все пиши пропало. Если бы не орали на каждом шагу про педофилов, не обвиняли бы мужчин не виновных ради прикола или мести. То глядишь за ваших бы детей заступались. А то даже шоколадку оголодавшему ребенку который побирается по помойкам и тд и тп не купишь, не обличая на себя косые взгляды.
10:30:18 28-08-2023
А я "за" такие эксперименты! Когда ребёнку тут же, говорят что так нельзя. Только на своём примере можно чему то научиться, а не по бумажкам где-то на стендах, которые никто не читает. А то "яжематери" вспоминают об опасности когда уже случилось