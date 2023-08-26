Трудоустройство несовершеннолетних россиян могут упростить

Рассмотреть варианты, как это можно сделать, поручил правительству Владимир Путин

26 августа 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Владимир Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив до 15 октября рассмотреть меры для содействия занятости учащихся, сообщили в Кремле.

Речь идет о гражданах в возрасте от 14 до 24 лет, обучающихся очно по программам среднего общего, среднего профессионального и высшего образования.

Кроме того, ответственным за выполнение поручения предстоит рассмотреть "предоставление льгот работодателям при приеме на работу таких граждан и упрощение приема на работу граждан в возрасте до 18 лет". Помимо этого, они должны предложить варианты, как снять ограничения на трудоустройство учащихся в вузах и колледжах на производства высокотехнологичной продукции.

Ранее в Госдуме предложили отменить оценки по творческим предметам в школах — музыке, ИЗО, технологи и физкультуре. Автор инициативы вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов считает, что отметки по этим предметам не влияют на учебный и профессиональный путь школьника, однако неудовлетворительные баллы оказывают сильное психологическое и эмоциональное давление.