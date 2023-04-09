Неизвестные разбили автомобиль сотрудника барнаульского кладбища
Мужчина отставил "Жигули" без присмотра и обнаружил их с повреждениями
09 апреля 2023, 19:30, ИА Амител
Кадр из видео
В Барнауле неизвестные разбили "Жигули". Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Машина, по словам горожан, принадлежала сотруднику булыгинского кладбища. Мужчина оставил её без присмотра, а обнаружил с выбитыми стёклами, вмятинами и посреди большой лужи.
Кто сделал это с автомобилем – неизвестно.
Комментаторы призвали сотрудников полиции найти злоумышленников и привлечь их к ответственности.
21:50:41 09-04-2023
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