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Неизвестные разбили автомобиль сотрудника барнаульского кладбища

Мужчина отставил "Жигули" без присмотра и обнаружил их с повреждениями

09 апреля 2023, 19:30, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В Барнауле неизвестные разбили "Жигули". Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Машина, по словам горожан, принадлежала сотруднику булыгинского кладбища. Мужчина оставил её без присмотра, а обнаружил с выбитыми стёклами, вмятинами и посреди большой лужи.

Кто сделал это с автомобилем – неизвестно.

Комментаторы призвали сотрудников полиции найти злоумышленников и привлечь их к ответственности.

Барнаул Происшествия

Комментарии 1

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Гость

21:50:41 09-04-2023

Из гаража или с платной стоянки угнали ? Или во дворе припареовал до Нового года

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