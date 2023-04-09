Неизвестные разбили автомобиль сотрудника барнаульского кладбища

Мужчина отставил "Жигули" без присмотра и обнаружил их с повреждениями

09 апреля 2023, 19:30, ИА Амител

Кадр из видео

В Барнауле неизвестные разбили "Жигули". Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Машина, по словам горожан, принадлежала сотруднику булыгинского кладбища. Мужчина оставил её без присмотра, а обнаружил с выбитыми стёклами, вмятинами и посреди большой лужи.

Кто сделал это с автомобилем – неизвестно.

Комментаторы призвали сотрудников полиции найти злоумышленников и привлечь их к ответственности.