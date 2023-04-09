Неизвестный обстреливает котов из воздушки в Рубцовске

Местные сначала замечали пропажу питомцев, а потом начали доставать пульки из новых

09 апреля 2023, 08:41, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Жители Рубцовска пожаловались на неизвестного, который расстреливает их питомцев из воздушки. Пост на эту тему опубликовали в сообществе "Инцидент Рубцовск".

"Живём на Шевченко, а через забор с Фестивальной, не знаю с какого именно дома, расстреливают наших котов. В прошлом году в марте исчезли двое моих, через забор у соседей кот и с другой стороны через забор две кошки", – рассказала автор сообщения.

Накануне, по её словам, из своего нового кота она вытащила пульку от воздушки. Соседка добавила, что её животному подстрелили ухо.

Люди не знают, кто именно стреляет по котам, а также не понимают, что делать, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.