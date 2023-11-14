Неизвестные шантажируют актрису из сериала "Папины дочки"
Девушке пишут, угрожают расправой и звонят на телефон
14 ноября 2023, 23:01, ИА Амител
Кадр из сериала "Папины дочки"
Неизвестные уже некоторое время шантажируют актрису из "Папиных дочек" Полину Денисову. Об этом сообщает Shot.
По данным телеграм-канала, 19-летней студентке ГИТИС уже несколько дней пишут, угрожают расправой, звонят и узнают у нее данные о месте жительства. Злоумышленники даже дозвонились до мамы девушки и заявили, что будут оставлять ложные сообщения о минировании от имени актрисы.
Около десяти раз учебное заведение уже получало сообщения о минировании от имени Полины. В них злоумышленники требовали заплатить миллион рублей.
Девушка обратилась за помощью в полицию.
07:11:02 15-11-2023
А че от нее хотят то? Тоже миллион?
09:18:59 15-11-2023
пакетик яровой работает! (или нет?)
13:46:27 15-11-2023
гость (09:18:59 15-11-2023) пакетик яровой работает! (или нет?)... н свои он не распространяется