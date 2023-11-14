Неизвестные шантажируют актрису из сериала "Папины дочки"

Девушке пишут, угрожают расправой и звонят на телефон

14 ноября 2023, 23:01, ИА Амител

Кадр из сериала "Папины дочки"

Неизвестные уже некоторое время шантажируют актрису из "Папиных дочек" Полину Денисову. Об этом сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, 19-летней студентке ГИТИС уже несколько дней пишут, угрожают расправой, звонят и узнают у нее данные о месте жительства. Злоумышленники даже дозвонились до мамы девушки и заявили, что будут оставлять ложные сообщения о минировании от имени актрисы.

Около десяти раз учебное заведение уже получало сообщения о минировании от имени Полины. В них злоумышленники требовали заплатить миллион рублей.

Девушка обратилась за помощью в полицию.