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Неизвестные шантажируют актрису из сериала "Папины дочки"

Девушке пишут, угрожают расправой и звонят на телефон

14 ноября 2023, 23:01, ИА Амител

Кадр из сериала "Папины дочки"
Кадр из сериала "Папины дочки"

Неизвестные уже некоторое время шантажируют актрису из "Папиных дочек" Полину Денисову. Об этом сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, 19-летней студентке ГИТИС уже несколько дней пишут, угрожают расправой, звонят и узнают у нее данные о месте жительства. Злоумышленники даже дозвонились до мамы девушки и заявили, что будут оставлять ложные сообщения о минировании от имени актрисы.

Около десяти раз учебное заведение уже получало сообщения о минировании от имени Полины. В них злоумышленники требовали заплатить миллион рублей.

Девушка обратилась за помощью в полицию.

Происшествия Знаменитости

Комментарии 3

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Гость

07:11:02 15-11-2023

А че от нее хотят то? Тоже миллион?

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гость

09:18:59 15-11-2023

пакетик яровой работает! (или нет?)

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гость

13:46:27 15-11-2023

гость (09:18:59 15-11-2023) пакетик яровой работает! (или нет?)... н свои он не распространяется

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