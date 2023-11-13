Отара Кушанашвили проверят на ложный вызов ради хайпа

А заодно и на дискредитацию ВС РФ

13 ноября 2023, 22:10, ИА Амител

Кадр из видео / КАКОВО

Шоумена Отара Кушанашвили проверят на ложный вызов после недавних сообщений о сердечном приступе. Об этом сообщает Mash.

Ранее сообщалось, что Кушанашвили стало плохо в московской сигарной, куда вызвали скорую помощь. Предположительно, у ведущего произошел сердечный приступ.

По пути из больницы он записал видеообращение, которое увидели медики. После опубликованных кадров засомневались, было ли шоумену плохо на самом деле, и обратились в прокуратуру.

Также после шумихи в прокуратуру обратился общественник, который потребовал проверить Кушанашвили на предмет дискредитации ВС РФ.