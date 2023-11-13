Отара Кушанашвили проверят на ложный вызов ради хайпа
А заодно и на дискредитацию ВС РФ
13 ноября 2023, 22:10, ИА Амител
Кадр из видео / КАКОВО
Шоумена Отара Кушанашвили проверят на ложный вызов после недавних сообщений о сердечном приступе. Об этом сообщает Mash.
Ранее сообщалось, что Кушанашвили стало плохо в московской сигарной, куда вызвали скорую помощь. Предположительно, у ведущего произошел сердечный приступ.
По пути из больницы он записал видеообращение, которое увидели медики. После опубликованных кадров засомневались, было ли шоумену плохо на самом деле, и обратились в прокуратуру.
Также после шумихи в прокуратуру обратился общественник, который потребовал проверить Кушанашвили на предмет дискредитации ВС РФ.
22:29:01 13-11-2023
У нас сто эти носороги делают после 2008.08.08г. ???
08:36:28 14-11-2023
В Барнауле еженедельно, в районе ста ложных вызовов и чето еще не по одному, скорочи в прокуратуру не жаловались. Али Московские скорочи, тоже свою долю хайпа словить решили!?