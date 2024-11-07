Amic.ru вспомнил, что в Барнауле все еще напоминает о "красном" революционере

07 ноября 2024, 08:15, ИА Амител

Памятник Ленину на площади Советов в Барнауле / Фото: amic.ru

7 ноября – день Октябрьской революции, по итогам которой в России на 70 лет установилась советская власть. Главным идеологом и организатором "красного" переворота был коммунист Владимир Ульянов (псевдоним – Ленин), вокруг него в советское время сложился целый культ. Он поддерживался в том числе установкой многочисленных монументов вождю, располагавшихся порой буквально друг на друге. Исторические названия улиц также менялись на "ленинские", именем революционера называли и новые районы, и проспекты. Amic.ru рассказывает, что в Барнауле сейчас напоминает о главном устроителе большевистского бунта.

Оставшиеся памятники

Сейчас в Барнауле насчитывается пять памятников Ленину. Из них всего два авторских, которые находятся на площади Советов и на проспекте Ленина, напротив здания Алтайского краевого суда. Все остальные скульптуры – это не оригинальные версии памятников, а реплики.

Памятник на площади Советов – изготовлен на заводе художественного литья в городе Мытищи и установлен в 1967 году напротив здания правительства региона. Сделали памятник московский скульптор Исаак Бродский и барнаульский архитектор Виктор Казаринов. Монумент носит статус культурного наследия, его высота с пьедесталом – десять метров.

Памятник Ленину на площади Советов в Барнауле / Фото: amic.ru

Памятник на проспекте Ленина (напротив краевого суда) – вторая авторская работа, выполненная архитектором Аркадием Баранским еще в 1937 году, так что данный монумент, посвященный Ленину, самый старый в столице Алтайского края. Это увеличенная копия скульптуры архитектора Сергея Меркулова, которая стояла в зале заседаний Большого Кремлевского дворца.



Один иностранный путешественник в путеводителе Lonely Planet назвал памятник "тореадором", так как его драпировка похожа на накидку укротителя быков. Поэтому в народе памятник получил название "Ленин-тореадор".

Памятник Ленину на проспекте Ленина / Фото: amic.ru

Перенесенный памятник с площади Октября – это монумент с самой интересной историей. Ранее здесь стоял памятник Сталину, но после хрущевской "оттепели" его убрали, а на это место поставили каменного Ленина. В 2011 году скульптуру вождя революции решили демонтировать, ведь она была повреждена и осыпалась. При этом не состояла в списке официальных памятников Алтайского края и никто не собирался брать ответственность за объект. В итоге на месте Владимира Ильича установили монумент переселенцам на Алтай. Однако Ленина из города не убрали – его поставили на территории КЖБИ-2.



Кстати, с Лениным на площади Октября была связана одна из городских баек. Так, рука скульптуры указывала на гастроном в доме под шпилем, куда ходили любители выпить, так как там можно было купить спиртное в позднее время. Чтобы прекратить шутки, руку революционера опустили.

Перенесенный с площади Октября на КЖБИ-2 памятник Ленину/ Фото: 2GIS

Памятник на БМК – скульптура работы Меркулова, которая стоит на закрытой территории завода.

– скульптура работы Меркулова, которая стоит на закрытой территории завода. Памятник в учхозе Пригородный – небольшой монумент между Новосиликатным и Власихой.

– небольшой монумент между Новосиликатным и Власихой. Памятник рядом с заводом Барнаултрансмаш на проспекте Калинина в Октябрьском районе;

на проспекте Калинина в Октябрьском районе; Бюст на ВРЗ – находится у входа на завод, его поставили еще в 1950-х годах.

Памятник Ленину в учхозе Пригородный / Фото: 2GIS

Снесенные памятники

Ранее в Барнауле было еще несколько памятников вождю пролетариата, которых уже нет. А именно каменный Владимир Ильич стоял на площади перед ДК "Трансмаш". В 1953 году его заменил собою монумент Сталина. Демонтировали скульптуру Ленина в конце 1950-х годов.

Памятник и бюст были в парке Меланжевого комбината, также один монумент находился на Хлопчатобумажном комбинате. До 2013 года дожил памятник в Нагорном парке. Тогда началась подготовка к строительству храма, и скульптуру решили демонтировать из-за угрозы обрушения.

Памятник Ленину / Фото: amic.ru

Другие "ленинские" объекты

Стела на Южном – находится на самом въезде в поселок Южный, который входит в состав Барнаула. Является единственной стелой в городе с изображением Ленина.

Барельеф с лицом Ленина – создан в конце 1970-х скульпторами Владимиром Тимушем и Михаилом Кульгачевым, он также считается авторским.

Владимир Ильич изображен на мозаике "Знамя революции" на здании ФСБ на проспекте Ленина, 30. Панно создали в Ленинграде монументалисты Валерий Вышивалов и Владимир Янтарев. Кроме Ленина, здесь изображены Троцкий, Дзержинский и другие революционные деятели. Присутствует там и христианский мотив – Георгий Победоносец, который сражается со змеем.

Мозаика "Знамя революции"/ Фото: amic.ru

Какие еще "ленинские" места есть в Барнауле?

В самом центре Барнаула есть известный всем горожанам проспект Ленина. Это центральная улица краевой столицы, которая проходит по Центральному, Октябрьскому и Железнодорожному районам от площади Баварина до проспекта Космонавтов.

В конце XVIII – начале XIX века проспект назывался Богородицким переулком из-за церкви Богородицы, которая была вблизи улицы Льва Толстого.

Проспект Ленина в Барнауле/ Фото: amic.ru

Затем в XIX веке там была Московская улица (или переулок), а с 1900 года дорога получила название Московский проспект. После революции проспект назывался улица Бульварная, улица Садовая и Советский переулок. С 1924 года это проспект Ленина.

Есть в Барнауле и Ленинский район. В 1972 году его выделили из Железнодорожного района. Образование включило в себя Шинный завод, Черемушки, Совхоз Докучаево и Сулиму.