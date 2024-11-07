Еще жив. Какие памятники вождю революции Ленину еще остались в Барнауле?
Amic.ru вспомнил, что в Барнауле все еще напоминает о "красном" революционере
07 ноября 2024, 08:15, ИА Амител
7 ноября – день Октябрьской революции, по итогам которой в России на 70 лет установилась советская власть. Главным идеологом и организатором "красного" переворота был коммунист Владимир Ульянов (псевдоним – Ленин), вокруг него в советское время сложился целый культ. Он поддерживался в том числе установкой многочисленных монументов вождю, располагавшихся порой буквально друг на друге. Исторические названия улиц также менялись на "ленинские", именем революционера называли и новые районы, и проспекты. Amic.ru рассказывает, что в Барнауле сейчас напоминает о главном устроителе большевистского бунта.
Оставшиеся памятники
Сейчас в Барнауле насчитывается пять памятников Ленину. Из них всего два авторских, которые находятся на площади Советов и на проспекте Ленина, напротив здания Алтайского краевого суда. Все остальные скульптуры – это не оригинальные версии памятников, а реплики.
- Памятник на площади Советов – изготовлен на заводе художественного литья в городе Мытищи и установлен в 1967 году напротив здания правительства региона. Сделали памятник московский скульптор Исаак Бродский и барнаульский архитектор Виктор Казаринов. Монумент носит статус культурного наследия, его высота с пьедесталом – десять метров.
- Памятник на проспекте Ленина (напротив краевого суда) – вторая авторская работа, выполненная архитектором Аркадием Баранским еще в 1937 году, так что данный монумент, посвященный Ленину, самый старый в столице Алтайского края. Это увеличенная копия скульптуры архитектора Сергея Меркулова, которая стояла в зале заседаний Большого Кремлевского дворца.
Один иностранный путешественник в путеводителе Lonely Planet назвал памятник "тореадором", так как его драпировка похожа на накидку укротителя быков. Поэтому в народе памятник получил название "Ленин-тореадор".
- Перенесенный памятник с площади Октября – это монумент с самой интересной историей. Ранее здесь стоял памятник Сталину, но после хрущевской "оттепели" его убрали, а на это место поставили каменного Ленина. В 2011 году скульптуру вождя революции решили демонтировать, ведь она была повреждена и осыпалась. При этом не состояла в списке официальных памятников Алтайского края и никто не собирался брать ответственность за объект. В итоге на месте Владимира Ильича установили монумент переселенцам на Алтай. Однако Ленина из города не убрали – его поставили на территории КЖБИ-2.
Кстати, с Лениным на площади Октября была связана одна из городских баек. Так, рука скульптуры указывала на гастроном в доме под шпилем, куда ходили любители выпить, так как там можно было купить спиртное в позднее время. Чтобы прекратить шутки, руку революционера опустили.
- Памятник на БМК – скульптура работы Меркулова, которая стоит на закрытой территории завода.
- Памятник в учхозе Пригородный – небольшой монумент между Новосиликатным и Власихой.
- Памятник рядом с заводом Барнаултрансмаш на проспекте Калинина в Октябрьском районе;
- Бюст на ВРЗ – находится у входа на завод, его поставили еще в 1950-х годах.
Снесенные памятники
Ранее в Барнауле было еще несколько памятников вождю пролетариата, которых уже нет. А именно каменный Владимир Ильич стоял на площади перед ДК "Трансмаш". В 1953 году его заменил собою монумент Сталина. Демонтировали скульптуру Ленина в конце 1950-х годов.
Памятник и бюст были в парке Меланжевого комбината, также один монумент находился на Хлопчатобумажном комбинате. До 2013 года дожил памятник в Нагорном парке. Тогда началась подготовка к строительству храма, и скульптуру решили демонтировать из-за угрозы обрушения.
Другие "ленинские" объекты
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Стела на Южном – находится на самом въезде в поселок Южный, который входит в состав Барнаула. Является единственной стелой в городе с изображением Ленина.
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Барельеф с лицом Ленина – создан в конце 1970-х скульпторами Владимиром Тимушем и Михаилом Кульгачевым, он также считается авторским.
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Владимир Ильич изображен на мозаике "Знамя революции" на здании ФСБ на проспекте Ленина, 30. Панно создали в Ленинграде монументалисты Валерий Вышивалов и Владимир Янтарев. Кроме Ленина, здесь изображены Троцкий, Дзержинский и другие революционные деятели. Присутствует там и христианский мотив – Георгий Победоносец, который сражается со змеем.
Какие еще "ленинские" места есть в Барнауле?
В самом центре Барнаула есть известный всем горожанам проспект Ленина. Это центральная улица краевой столицы, которая проходит по Центральному, Октябрьскому и Железнодорожному районам от площади Баварина до проспекта Космонавтов.
В конце XVIII – начале XIX века проспект назывался Богородицким переулком из-за церкви Богородицы, которая была вблизи улицы Льва Толстого.
Затем в XIX веке там была Московская улица (или переулок), а с 1900 года дорога получила название Московский проспект. После революции проспект назывался улица Бульварная, улица Садовая и Советский переулок. С 1924 года это проспект Ленина.
Есть в Барнауле и Ленинский район. В 1972 году его выделили из Железнодорожного района. Образование включило в себя Шинный завод, Черемушки, Совхоз Докучаево и Сулиму.
08:35:02 07-11-2024
Было бы о чем беспокоиться. Давно пора это всё коммунячье "великолепие" демонтировать.
09:09:17 07-11-2024
Гость (08:35:02 07-11-2024) Было бы о чем беспокоиться. Давно пора это всё коммунячье "в... Башку тебе демонтировать надо было при рождении...Всё равно не пользуешься.
09:39:31 07-11-2024
Дюша (09:09:17 07-11-2024) Башку тебе демонтировать надо было при рождении...Всё равно ... не переживайте!
ему при рождении пытались её демонтировать... жаль не до конца получилось!
теперь так и живёт...
это называется - Родовая травма шейного отдела позвоночника
14:39:59 07-11-2024
Гость (08:35:02 07-11-2024) Было бы о чем беспокоиться. Давно пора это всё коммунячье "в...
Эка вас корёжит, милейший ))
08:53:47 07-11-2024
на площади Советов --- и площадь Советов не перименовывают, и проспект Ленинский, и площадь Октября. Походу не так просто из памяти стереть. Во-первых, равенство и защита слабых (стариков, детей, инвалидов) идея неплохая, а во-вторых, каждому по труду было бы неплохо. Только реализовать это практически невозможно, любой успешный блогер скажет, что он получает в разы больше шахтера, потому что пашет в разы больше. Шахтер будет не согласен, но как это измерить
09:10:08 07-11-2024
Верните памятник в Нагорный парк!!!
09:22:33 07-11-2024
Возле ДК Трансмаш еще был вождь пролетариата, слева в парке была клумба а по середине памятник, кажется там каток каждый год организуют.
09:46:27 07-11-2024
каждому по труду было бы неплохо.---- а оно ьыло - каждому по труду то? 😃 или все же было всем одинаково с разниуей в 10 р,, кроме комсомольских и партийных руководителей?)) ну так ничего и не изменилось)
10:44:10 07-11-2024
Гость (09:46:27 07-11-2024) каждому по труду было бы неплохо.---- а оно ьыло - каждому п... , кроме комсомольских и партийных руководителей?))ну знаешь... министр в СССР получал 1000 рэ, а шахтёр мог и 3000 в месяц выработать!... на севере ещё неплохо получали...! на заводах получали... за изобретения и внедрение, до 10 процентов от экономии, а если это огромный завод, то от 5 до 10 т.рэ выходило...!
и между прочим тогда разница в 10 рэ, это как сегодня разница в 10 т.рэ!!! ты например получаешь 30 т.рэ, а чувак за соседним столом или в соседнем кабинете 40 т.рэ...!? как на тебя это будет действовать?...
и учти, что за жкх 2-3 рубля было, кружки секции школа садик до перестройки гласности и ускорения бесплатно, как медицина и образование...
так как?
было каждому по труду?
или сравнишь сегодняшние доходы министров и свои?!...
21:42:02 07-11-2024
Гость (09:46:27 07-11-2024) каждому по труду было бы неплохо.---- а оно ьыло - каждому п... А сейчас разница в 1000 раз(
09:59:30 07-11-2024
Что не упырь, чем больше он убил советского/российского/русского населения, тем больше ему почестей в России и поддержки среди обывателей. Да что с вами не так?! Как это в головах ваших укладывается, поклонения убийцам собственного народа?
10:48:30 07-11-2024
Гость (09:59:30 07-11-2024) Что не упырь, чем больше он убил советского/российского/русс... ой дурак...!? ©
13:26:23 07-11-2024
Гость (10:48:30 07-11-2024) ой дурак...!? ©... Так не будь дураком! Включай уже мозги.
14:35:40 07-11-2024
Гость (09:59:30 07-11-2024) Что не упырь, чем больше он убил советского/российского/русс... Дурачок? Это про Николашку со сворой?
14:41:57 07-11-2024
Гость (09:59:30 07-11-2024) Что не упырь, чем больше он убил советского/российского/русс...
Вопрос, что с тобой не так, тебе надо задать самому себе.
Давно всё разжёвано историками про "преступления проклятого коммунизма" достаточно просто ознакомиться.
10:05:52 07-11-2024
Верните памятник на пл.Октября, возле него в пионеры принимали.
10:10:22 07-11-2024
ППШариков (10:05:52 07-11-2024) Верните памятник на пл.Октября, возле него в пионеры принима... Это если только СССР вернут.
10:24:33 07-11-2024
Musik (10:10:22 07-11-2024) Это если только СССР вернут.... К сожалению, гуси обратно не летают.
10:42:42 07-11-2024
ППШариков (10:24:33 07-11-2024) К сожалению, гуси обратно не летают.... Летают туда и обратно
10:46:39 07-11-2024
ППШариков (10:24:33 07-11-2024) К сожалению, гуси обратно не летают.... СССР не вернёшь, а вот Советская Социалистическая Россия - это не только наше будущее, это будущее всех людей земли, если они конечно хотят выжить, а не уничтожить друг друга.
10:48:02 07-11-2024
ППШариков (10:24:33 07-11-2024) К сожалению, гуси обратно не летают.... Ну и ладушки.
10:11:12 07-11-2024
с Праздником, товарищи!
10:31:35 07-11-2024
в детстве, в 70-х был вопрос, где холоднее, на площади Октября или на площади Советов?
кто ответ знает?
10:32:56 07-11-2024
Гость (10:31:35 07-11-2024) в детстве, в 70-х был вопрос, где холоднее, на площади Октяб... где ленин в пальте, там и холоднее
10:34:47 07-11-2024
Гость (10:31:35 07-11-2024) в детстве, в 70-х был вопрос, где холоднее, на площади Октяб... В городе (пл.Советов), как тогда говорили.
10:47:33 07-11-2024
Гость (10:31:35 07-11-2024) в детстве, в 70-х был вопрос, где холоднее, на площади Октяб... ну и...
не томи! не Томенко же...
14:09:58 07-11-2024
Необходимо вернуть все памятники Вождю на свои законные места. Только с этого момента модно говорить о возрождении России!
14:37:48 07-11-2024
Толи почву проверяют, что за вбросы отстаньте от Ленина, как кость в горле современных барыг.
14:47:07 07-11-2024
Был ещё Ленин на ул. Промышленной, рядом с Морским училищем. И было это ещё в начале 90-х. Да-да, было и такое, и даже перед его фасадом были установлены торпеда и морская мина...
15:26:21 07-11-2024
Лениных хватит. Сталина памятники верните тем более что оригинальный откопан памятник год назад был
15:50:28 07-11-2024
Гость (15:26:21 07-11-2024) Лениных хватит. Сталина памятники верните тем более что ориг... Сталина и без памятников народ хорошо запомнил...