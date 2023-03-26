Неизвестные в Москве обстреляли машину певицы Натальи Власовой
Артистка обнаружила следы от выстрелов после сольного концерта
26 марта 2023, 19:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Москве неизвестные обстреляли автомобиль певицы Натальи Власовой. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По информации источников, исполнительница песни "Я у твоих ног" вернулась домой после концерта в Иваново и обнаружила повреждения.
На её автомобиле нашли как минимум пять следов от пуль.
Злоумышленников ищут полицейские. Мотивы пока неизвестны.
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