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Неизвестные в Москве обстреляли машину певицы Натальи Власовой

Артистка обнаружила следы от выстрелов после сольного концерта

26 марта 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Москве неизвестные обстреляли автомобиль певицы Натальи Власовой. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По информации источников, исполнительница песни "Я у твоих ног" вернулась домой после концерта в Иваново и обнаружила повреждения.

На её автомобиле нашли как минимум пять следов от пуль.

Злоумышленников ищут полицейские. Мотивы пока неизвестны.

Комментарии 4

  • На ее автомобиле нашли как минимум пять следов от пуль.--От каких пуль? Травматика, пневматика, боевые?
    26 марта, Гость   Ответить
  • а кто это?
    27 марта, Гость   Ответить
  • Ну вот, теперь все узнали о существовании такой певицы.
    27 марта, Гость   Ответить
  • мне кажется, такая песня была в 90е. она ее до сих пор поет или концерт, о котором шла речь, тоже был в 90х? тогда и пули не удивительны. все сходится.
    27 марта, Гость   Ответить
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