Пьяный сибиряк сел не на тот троллейбус и попытался его поджечь

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела

25 марта 2023, 13:35, ИА Амител

Кадр из видео: Mash Siberia

В Новокузнецке пьяный пассажир попытался поджечь троллейбус после того как понял, что сел не на тот маршрут, пишет Mash Siberia.

В ночь на 25 марта 57-летний мужчина доехал до конечной, но осознал, что ему сюда не нужно, и вместо пересадки заставил водителя отвезти его на нужную остановку.

"В пути женщина вместе с кондуктором убежали, расстроенный угонщик разлил по салону водку и поджёг", – сказано в публикации.

В итоге пламя потушили, а сопротивлявшегося злоумышленника – задержали. Свои мотивы при этом он объяснить не смог. Против горожанина составили несколько административных протоколов, но также ему грозит и уголовное дело.