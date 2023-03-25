Пьяный сибиряк сел не на тот троллейбус и попытался его поджечь
Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела
25 марта 2023, 13:35, ИА Амител
В Новокузнецке пьяный пассажир попытался поджечь троллейбус после того как понял, что сел не на тот маршрут, пишет Mash Siberia.
В ночь на 25 марта 57-летний мужчина доехал до конечной, но осознал, что ему сюда не нужно, и вместо пересадки заставил водителя отвезти его на нужную остановку.
"В пути женщина вместе с кондуктором убежали, расстроенный угонщик разлил по салону водку и поджёг", – сказано в публикации.
В итоге пламя потушили, а сопротивлявшегося злоумышленника – задержали. Свои мотивы при этом он объяснить не смог. Против горожанина составили несколько административных протоколов, но также ему грозит и уголовное дело.
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