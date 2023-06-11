Неизвестные выкинули электросамокат в мусорку в Барнауле

Арендную технику засунули в небольшую урну у тротуара

11 июня 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Очередной случай порчи арендных электросамокатов заметили в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, неизвестный выбросил самокат в урну на пересечении проспекта Ленина и улицы Червонной. Технику просто засунули в маленькую урну.

Ранее барнаульцы рассказали о том, что кто-то выбросил самокаты в водосточную канаву, а на парковке, расположенной рядом, их свалили в кучу.