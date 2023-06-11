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Неизвестные выкинули электросамокат в мусорку в Барнауле

Арендную технику засунули в небольшую урну у тротуара

11 июня 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Очередной случай порчи арендных электросамокатов заметили в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, неизвестный выбросил самокат в урну на пересечении проспекта Ленина и улицы Червонной. Технику просто засунули в маленькую урну.

Ранее барнаульцы рассказали о том, что кто-то выбросил самокаты в водосточную канаву, а на парковке, расположенной рядом, их свалили в кучу.

Барнаул

Комментарии 6

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Гость

16:01:06 11-06-2023

Там им и место.

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Лея

16:13:51 11-06-2023

поддерживаем

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Гость

21:19:02 11-06-2023

Заколебали бросать где попало, посреди тротуара!

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Гость

07:28:57 12-06-2023

Вот уж трагедия, так трагедия! Сидим и уливаемся слезьми! Полгода назад пообещали работу транспорта наладить, и опять молчок! А тут, кто-то покидал надоедливые, разбросанные по городу повозки, об которые запинаются все, и нате, завыли!

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Гость

06:02:01 13-06-2023

Гость (07:28:57 12-06-2023) Вот уж трагедия, так трагедия! Сидим и уливаемся слезьми! По... а где вы вой услышали?

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Гость

07:42:00 13-06-2023

Всегда удивлялся, стоит на дороге дорогая техника, все проходят мимо, никто ее не трогает. Думал авторитет бизнес крышует. Похоже нет

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