Прокатные самокаты нашли выброшенными в Барнауле

Кто-то решил не парковать технику

11 июня 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: Barnaul22

В Барнауле нашли выброшенными электросамокаты, которые предназначены для аренды. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

Автор сообщения увидел технику, оставленную в водосточной канаве. Внутри находилось несколько единиц техники.

Также неподалеку, где самокаты стояли на парковке, кто-то специально уронил их. Один из самокатов затащили на вершину металлической конструкции.