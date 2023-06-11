Прокатные самокаты нашли выброшенными в Барнауле
Кто-то решил не парковать технику
11 июня 2023, 13:10, ИА Амител
Фото: Barnaul22
В Барнауле нашли выброшенными электросамокаты, которые предназначены для аренды. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.
Автор сообщения увидел технику, оставленную в водосточной канаве. Внутри находилось несколько единиц техники.
Также неподалеку, где самокаты стояли на парковке, кто-то специально уронил их. Один из самокатов затащили на вершину металлической конструкции.
13:26:46 11-06-2023
Это шняга засорила весь город. Самокаты стоят поперёк тротуара, занимают парковочные места, перегораживают вход в подъезды, магазины... Эти видимо тоже мешали барнаульцам и люди их просто выкинули. Почему кто то занимается наживой и получает прибыль, а из за их бизнеса население терпит неудобство ???
16:27:07 11-06-2023
Наконец-то началось.
16:39:52 11-06-2023
Это такстсты
19:05:10 11-06-2023
Гость (13:26:46 11-06-2023) Это шняга засорила весь город. Самокаты стоят поперёк тротуа... Но ведь бросают где попало сами барнаульцы, а не владельцы бизнеса. В правилах четко сказано, что после катания электросамокат нужно вернуть на место парковки
19:50:53 11-06-2023
Гость (19:05:10 11-06-2023) Гость (13:26:46 11-06-2023) Это шняга засорила весь го... они в принципе НЕ НУЖНЫ в городе , тк нет контроля за соблюдениями правил катания и пдд. не нужны они, категорически. уже соцнапряжение настолько велико, что до вандализма дошло
20:45:38 11-06-2023
Гость (19:05:10 11-06-2023) Гость (13:26:46 11-06-2023) Это шняга засорила весь го... А барнаульцы давали разрешение на это место парковки?
20:50:27 11-06-2023
Гость (19:05:10 11-06-2023) Гость (13:26:46 11-06-2023) Это шняга засорила весь го... Да и давайте определимся, что значит место парковки. Если это физическая территория - берите в аренду, огораживайте, благоустраивайте, платите налоги. Если нет - вполне справедливо электровёдра для лгбт выбрасывать как захочется.
22:13:43 11-06-2023
Гость (19:05:10 11-06-2023) Гость (13:26:46 11-06-2023) Это шняга засорила весь го... Самокатчик? Чтоб тебе кирпич под колесо
19:49:44 11-06-2023
если власти не справляются, жители сами начинают действовать
13:40:26 12-06-2023
Средства Индивидуальной Мобильности более экологичны, компактны, по сравнению с автомобилями, и СИМ прочно новшествами входят в городской образ жизни. Нужно развивать инфраструктуру города с учётом такого передвижения людей. Появление велодорожек решает проблему разделения пешеходов от мобилов. Не надо гнобить самокатчиков, это делает их не уверенными и более аварийными. Всем места хватает, нужно быть уважительными к различному передвижению (скоро на дронах лётать будут)
18:10:29 12-06-2023
Я вообще, чтобы центр города от машин освободить. Общественный транспорт, велосипеды, самокаты, пешком. Если что - живу на первомайке, машина есть.
20:01:47 12-06-2023
Пузырек (18:10:29 12-06-2023) Я вообще, чтобы центр города от машин освободить. ... +++ живешь на выселках, в центр езжай на ОТ/СИМ. а то повадились понимаешь кататься туда сюда. посмотрим сколько народа сегодня на салют поедут глазеть, а потом в свои гетто возвращаться будут.