Неизвестный изнасиловал девушку на кладбище в Красноярском крае

Девушка пришла, чтобы навестить могилу друга

07 июля 2023, 16:41, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Ачинске Красноярского края 24-летняя девушка пришла на кладбище, где ее изнасиловал неизвестный. Об этом сообщает Kars Mash.

Отмечается, что пострадавшая хотела посетить могилу друга, но во время визита на нее напал мужчина, избил, изнасиловал и сбежал.

По показаниям местной жительницы составили фоторобот, сейчас подозреваемого ищут.

Следователи обратились к горожанам с просьбой помочь в поисках злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали мужчину, который делал мармеладных мишек с наркотиками.