Продавца наркомишек задержали в Казани

Кондитер выделял из растений запрещенное вещество и смешивал его с желатином

07 июля 2023, 12:54, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Казани задержали продавца наркомишек. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

При осмотре у дилера нашли 650 граммов мармеладных мишек с высоким содержанием каннабиноида. Дома у мужчины обнаружили ингредиенты, необходимые для производства товара.

Изготовитель выделял из растений наркотическое вещество, смешивал его с мармеладом, разливал в формочки и хранил в лесополосе. Схрон полицейские также нашли.

За изготовление наркотиков кондитеру грозит до 20 лет тюрьмы.