Продавца наркомишек задержали в Казани
Кондитер выделял из растений запрещенное вещество и смешивал его с желатином
07 июля 2023, 12:54, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Казани задержали продавца наркомишек. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
При осмотре у дилера нашли 650 граммов мармеладных мишек с высоким содержанием каннабиноида. Дома у мужчины обнаружили ингредиенты, необходимые для производства товара.
Изготовитель выделял из растений наркотическое вещество, смешивал его с мармеладом, разливал в формочки и хранил в лесополосе. Схрон полицейские также нашли.
За изготовление наркотиков кондитеру грозит до 20 лет тюрьмы.
12:58:33 07-07-2023
с точностью 99%, как было в одном французком художественном фильме. минус 1% за то, что там были не мишки.