Неизвестный ночью пинал машины в барнаульском микрорайоне

По словам местных жителей, повреждения зафиксировали у множества автомобилей

26 апреля 2023, 14:20, ИА Амител

Неизвестный ночью повреждал машины в барнаульском ЖК "Крылья-2". Об этом рассказали подписчики сообщества "В курсе 22".

Мужчина, предположительно в нетрезвом виде, ходил по двору и пинал припаркованные автомобили, у которых срабатывали сигнализации.

Утром одни владельцы обнаружили на своих авто вмятины, а другие – оторванные боковые зеркала.

Ранее сообщалось, что женщина 1945 года рождения попала в ДТП в Барнауле. Она не справилась с управлением, когда каталась на электросамокате.