Неизвестный ночью пинал машины в барнаульском микрорайоне
По словам местных жителей, повреждения зафиксировали у множества автомобилей
26 апреля 2023, 14:20, ИА Амител
Неизвестный ночью повреждал машины в барнаульском ЖК "Крылья-2". Об этом рассказали подписчики сообщества "В курсе 22".
Мужчина, предположительно в нетрезвом виде, ходил по двору и пинал припаркованные автомобили, у которых срабатывали сигнализации.
Утром одни владельцы обнаружили на своих авто вмятины, а другие – оторванные боковые зеркала.
Ранее сообщалось, что женщина 1945 года рождения попала в ДТП в Барнауле. Она не справилась с управлением, когда каталась на электросамокате.
14:52:05 26-04-2023
Вот вам минус хранения авто у подъезда. Парковки и гаражи укрепляют сон)))
16:22:19 26-04-2023
мамкин каратист? но жестянки не жалко, если честно.