Пенсионерка на электросамокате попала в ДТП в Барнауле

Женщина не справилась с управлением и врезалась в иномарку

25 апреля 2023, 12:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Женщина 1945 года рождения попала в ДТП в Барнауле. Она не справилась с управлением, когда каталась на электросамокате.

Как рассказали в Госавтоинспекции, пенсионерка ехала по двору и врезалась в автомобиль Toyota Gaia, за рулём которого был 31-летний мужчина.

В результате аварии женщина получила травмы, ей оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

Ранее в ГИБДД рассказали, как борются с нарушителями на электросамокатах в Барнауле.