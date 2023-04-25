Пенсионерка на электросамокате попала в ДТП в Барнауле
Женщина не справилась с управлением и врезалась в иномарку
25 апреля 2023, 12:32, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Женщина 1945 года рождения попала в ДТП в Барнауле. Она не справилась с управлением, когда каталась на электросамокате.
Как рассказали в Госавтоинспекции, пенсионерка ехала по двору и врезалась в автомобиль Toyota Gaia, за рулём которого был 31-летний мужчина.
В результате аварии женщина получила травмы, ей оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
Ранее в ГИБДД рассказали, как борются с нарушителями на электросамокатах в Барнауле.
12:44:50 25-04-2023
)))))))))))))))))))))))))))))))
12:48:50 25-04-2023
Эта новость сделала мой день))) Бабушке здоровья!!!
12:59:11 25-04-2023
Наверное,бабка хотела закончить свой жизненный путь с ветерком?
12:59:16 25-04-2023
Вот пример опасности, она и ребенка могла сбить. Опасный объект в легкой доступности, хоть бабушке, хоть ребенку, хоть в алкогольном опьянении, хоть в наркотическом
13:20:11 25-04-2023
Молодец бабуля, здоровья. ей. Вот такие новости и надо публиковать.
13:24:45 25-04-2023
Отчаянная бабуля..))
13:55:33 25-04-2023
Бабушка молодец, душой молодая, и страха перед новым нет. Здоровья и удачи! Надеюсь, водитель авто с пониманием отнесется к произошедшему, договорятся миром.
14:03:27 25-04-2023
Гость (13:55:33 25-04-2023) Бабушка молодец, душой молодая, и страха перед новым нет. Зд... Реквизирует самокат?
13:57:00 25-04-2023
Понаставят своих тойот по дворам, бабкам на самокатах негде проехать.
13:59:57 25-04-2023
Продвинутая бабуля)
14:04:17 25-04-2023
договорятся миром. - не миром а полным возмещение на ремонт авто. надеюсь в сл.раз бабка навернется до конца
14:12:42 25-04-2023
договорятся миром. - не миром а полным возмещение на ремонт авто. надеюсь в сл.раз бабка навернется до конца Гость, ты не совсем умный человек, раз такого желаешь.
14:33:15 25-04-2023
Выдать всем бабкам по самокатам - ПФРФ.
14:50:24 25-04-2023
Опасный объект в легкой доступности, хоть бабушке, хоть ребенку, хоть в алкогольном опьянении, хоть в наркотическом------ как жить, как жить... еще и собаки бездомные на каждом углу так и норовят поймать и укусить)))
14:53:40 25-04-2023
Гость (14:04:17 25-04-2023) договорятся миром. - не миром а полным возмещение на ремонт... Своей бабке такого пожелай, внучок.
15:09:45 25-04-2023
Договорятся миром, если мирно возместит ущерб. Что-то подсказывает, что это будет непросто