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Пенсионерка на электросамокате попала в ДТП в Барнауле

Женщина не справилась с управлением и врезалась в иномарку

25 апреля 2023, 12:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Женщина 1945 года рождения попала в ДТП в Барнауле. Она не справилась с управлением, когда каталась на электросамокате.

Как рассказали в Госавтоинспекции, пенсионерка ехала по двору и врезалась в автомобиль Toyota Gaia, за рулём которого был 31-летний мужчина.

В результате аварии женщина получила травмы, ей оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

Ранее в ГИБДД рассказали, как борются с нарушителями на электросамокатах в Барнауле.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 16

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гость

12:44:50 25-04-2023

)))))))))))))))))))))))))))))))

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Батарейка

12:48:50 25-04-2023

Эта новость сделала мой день))) Бабушке здоровья!!!

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Гость

12:59:11 25-04-2023

Наверное,бабка хотела закончить свой жизненный путь с ветерком?

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Гость

12:59:16 25-04-2023

Вот пример опасности, она и ребенка могла сбить. Опасный объект в легкой доступности, хоть бабушке, хоть ребенку, хоть в алкогольном опьянении, хоть в наркотическом

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Ольга

13:20:11 25-04-2023

Молодец бабуля, здоровья. ей. Вот такие новости и надо публиковать.

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Гость

13:24:45 25-04-2023

Отчаянная бабуля..))

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Гость

13:55:33 25-04-2023

Бабушка молодец, душой молодая, и страха перед новым нет. Здоровья и удачи! Надеюсь, водитель авто с пониманием отнесется к произошедшему, договорятся миром.

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Гость

14:03:27 25-04-2023

Гость (13:55:33 25-04-2023) Бабушка молодец, душой молодая, и страха перед новым нет. Зд... Реквизирует самокат?

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Гость

13:57:00 25-04-2023

Понаставят своих тойот по дворам, бабкам на самокатах негде проехать.

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Гость

13:59:57 25-04-2023

Продвинутая бабуля)

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Гость

14:04:17 25-04-2023

договорятся миром. - не миром а полным возмещение на ремонт авто. надеюсь в сл.раз бабка навернется до конца

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Гость

14:12:42 25-04-2023

договорятся миром. - не миром а полным возмещение на ремонт авто. надеюсь в сл.раз бабка навернется до конца Гость, ты не совсем умный человек, раз такого желаешь.

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Гость

14:33:15 25-04-2023

Выдать всем бабкам по самокатам - ПФРФ.

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Гость

14:50:24 25-04-2023

Опасный объект в легкой доступности, хоть бабушке, хоть ребенку, хоть в алкогольном опьянении, хоть в наркотическом------ как жить, как жить... еще и собаки бездомные на каждом углу так и норовят поймать и укусить)))

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Гость

14:53:40 25-04-2023

Гость (14:04:17 25-04-2023) договорятся миром. - не миром а полным возмещение на ремонт... Своей бабке такого пожелай, внучок.

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Гость

15:09:45 25-04-2023

Договорятся миром, если мирно возместит ущерб. Что-то подсказывает, что это будет непросто

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