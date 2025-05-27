НОВОСТИПроисшествия

Неизвестный объект с громким хлопком упал на территорию детсада в Новоалтайске

Правоохранители обнаружили элементы пиротехнического изделия, "свободно продаваемого на рынке"

27 мая 2025, 20:32, ИА Амител

Неизвестный объект упал на территорию детского сада № 19 в Новоалтайске. Об этом сообщает "Катунь 24".

По словам жителей близлежащего дома, падение объекта произошло вечером 25 мая и сопровождалось громким хлопком. Также имеется видеозапись с камеры наблюдения – она зафиксировала момент происшествия. На кадрах запечатлен пролет неизвестного светящегося предмета.

В антитеррористической комиссии Алтайского края рассказали, что 27 мая на территории детсада нашли фрагменты неустановленного объекта, схожего по строению с пиротехническим изделием. Руководство детсада провело эвакуацию, а также оповестило сотрудников правоохранительных органов.

По прибытии сотрудники организовали оцепление, провели осмотр и изъятие фрагментов. В ходе анализа они нашли элементы пиротехнического изделия, "свободно продаваемого на рынке". Сейчас проводятся необходимые процессуальные действия.

Происшествия Новоалтайск

Комментарии 8

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Гость

21:47:50 27-05-2025

Опять Новоалтайск заявляет о себе с не лучшей стороны!

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Гость

01:17:03 28-05-2025

ну ну,так и расказали намчто там упало!?

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Гость

08:03:44 28-05-2025

Гость (01:17:03 28-05-2025) ну ну,так и расказали намчто там упало!?... Мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое!⁠⁠

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Гость

06:52:06 28-05-2025

Засекретили падение метеорита. Иначе паломники не в Горно-Алтайск поедут, а в Новоалтайск.

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ППШариков

09:24:08 28-05-2025

Неудачный салют.

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Musik

09:44:46 28-05-2025

большая хреновина.

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Жора

10:46:02 28-05-2025

Прилетело 25 го, эвакуацию провели 27 го. Оперативно сработали 👍

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Гость

13:39:47 28-05-2025

какой смысл эвакуироваться ЧЕРЕЗ ДВОЕ СУТОК? что там - радиация? яды?? или что?

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