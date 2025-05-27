Неизвестный объект с громким хлопком упал на территорию детсада в Новоалтайске

Правоохранители обнаружили элементы пиротехнического изделия, "свободно продаваемого на рынке"

27 мая 2025, 20:32, ИА Амител

Неизвестный объект упал на территорию детского сада № 19 в Новоалтайске. Об этом сообщает "Катунь 24".

По словам жителей близлежащего дома, падение объекта произошло вечером 25 мая и сопровождалось громким хлопком. Также имеется видеозапись с камеры наблюдения – она зафиксировала момент происшествия. На кадрах запечатлен пролет неизвестного светящегося предмета.

В антитеррористической комиссии Алтайского края рассказали, что 27 мая на территории детсада нашли фрагменты неустановленного объекта, схожего по строению с пиротехническим изделием. Руководство детсада провело эвакуацию, а также оповестило сотрудников правоохранительных органов.

По прибытии сотрудники организовали оцепление, провели осмотр и изъятие фрагментов. В ходе анализа они нашли элементы пиротехнического изделия, "свободно продаваемого на рынке". Сейчас проводятся необходимые процессуальные действия.