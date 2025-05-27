Неизвестный объект с громким хлопком упал на территорию детсада в Новоалтайске
Правоохранители обнаружили элементы пиротехнического изделия, "свободно продаваемого на рынке"
27 мая 2025, 20:32, ИА Амител
Неизвестный объект упал на территорию детского сада № 19 в Новоалтайске. Об этом сообщает "Катунь 24".
По словам жителей близлежащего дома, падение объекта произошло вечером 25 мая и сопровождалось громким хлопком. Также имеется видеозапись с камеры наблюдения – она зафиксировала момент происшествия. На кадрах запечатлен пролет неизвестного светящегося предмета.
В антитеррористической комиссии Алтайского края рассказали, что 27 мая на территории детсада нашли фрагменты неустановленного объекта, схожего по строению с пиротехническим изделием. Руководство детсада провело эвакуацию, а также оповестило сотрудников правоохранительных органов.
По прибытии сотрудники организовали оцепление, провели осмотр и изъятие фрагментов. В ходе анализа они нашли элементы пиротехнического изделия, "свободно продаваемого на рынке". Сейчас проводятся необходимые процессуальные действия.
21:47:50 27-05-2025
Опять Новоалтайск заявляет о себе с не лучшей стороны!
01:17:03 28-05-2025
ну ну,так и расказали намчто там упало!?
08:03:44 28-05-2025
Гость (01:17:03 28-05-2025) ну ну,так и расказали намчто там упало!?... Мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое!
06:52:06 28-05-2025
Засекретили падение метеорита. Иначе паломники не в Горно-Алтайск поедут, а в Новоалтайск.
09:24:08 28-05-2025
Неудачный салют.
09:44:46 28-05-2025
большая хреновина.
10:46:02 28-05-2025
Прилетело 25 го, эвакуацию провели 27 го. Оперативно сработали 👍
13:39:47 28-05-2025
какой смысл эвакуироваться ЧЕРЕЗ ДВОЕ СУТОК? что там - радиация? яды?? или что?