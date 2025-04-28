СМИ: в Барнауле предотвратили теракт
По предварительным данным, задержанный планировал поджечь храм
28 апреля 2025, 17:50, ИА Амител
Покровский кафедральный собор / Фото: 2ГИС
В Барнауле по подозрению в подготовке теракта задержали 21-летнего гражданина Таджикистана, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, задержанный планировал поджечь Покровский кафедральный собор на улице Никитина, 137. В публикации говорится, что правоохранители задержали его 23 апреля, возбуждено уголовное дело.
Официальные ведомства пока никак не прокомментировали данную информацию.
Ранее троих новосибирцев осудили за попытку поджечь избирательный штаб Путина в Барнауле.
18:15:26 28-04-2025
На святое на религию посягнул нечистый... Поганой метлой их отсюда!
18:23:39 28-04-2025
а зачем утвердительно писать, если информация не подтверждена?
19:32:27 28-04-2025
Элен без ребят (18:23:39 28-04-2025) а зачем утвердительно писать, если информация не подтвержден... не рожай детишек, плз
20:15:01 28-04-2025
Гость (19:32:27 28-04-2025) не рожай детишек, плз... это пропаганда чф, удалите
18:25:40 28-04-2025
Официальные ведомства пока никак не прокомментировали данную информацию--неплохо бы было, чтобы их мулла что-нибудь прокомментировал.
19:01:41 28-04-2025
Гость (18:25:40 28-04-2025) Официальные ведомства пока никак не прокомментировали данную... гений, а "СМИ:..." в начале новости чисто для красоты написано?
18:25:46 28-04-2025
а "282" поджигателю впаяют ?
ПС. жду его на "Заводе" :-)))
18:40:18 28-04-2025
если впустили миллионы мусульман, то готовьтесь к тому, что даже 0,1% будет готов к радикальным действиям по отношению к неверным, то от 3000000 человек -это будут 3000 человек
20:50:33 28-04-2025
Гость (18:40:18 28-04-2025) если впустили миллионы мусульман, то готовьтесь к тому, что ... Видать про верность путаница .
ВЕРНЫЙ -ая, -ое; -рен, -рна -рно; верны и верны. 1. Соответствующий истине, действительности, обстановке; правильный, точный.
2. Не вызывающий сомнения в своей надёжности; несомненный, очевидный.
3. (кому-чему). Такой, который не предаст, не подведёт кого-л., не изменит кому-л.; преданный, надёжный.
НЕВЕРНЫЙ -ая, -ое; -рен, -рна, -рно. 1. Не соответствующий истине, действительности; неправильный.
2. Неточный, ошибочный.
3. Такой, которому нельзя верить, доверять; изменяющий своему долгу, обязательствам; вероломный.
4. Слабый, тусклый, дрожащий (о свете, лучах и т.п.). Н. свет луны. Н-ое мерцание звёзд.
09:03:35 29-04-2025
Пауки в банке...
18:21:39 29-04-2025
Развлекают народ.