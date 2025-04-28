НОВОСТИПроисшествия

СМИ: в Барнауле предотвратили теракт

По предварительным данным, задержанный планировал поджечь храм

28 апреля 2025, 17:50, ИА Амител

Покровский кафедральный собор / Фото: 2ГИС
Покровский кафедральный собор / Фото: 2ГИС

В Барнауле по подозрению в подготовке теракта задержали 21-летнего гражданина Таджикистана, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, задержанный планировал поджечь Покровский кафедральный собор на улице Никитина, 137. В публикации говорится, что правоохранители задержали его 23 апреля, возбуждено уголовное дело.

Официальные ведомства пока никак не прокомментировали данную информацию.

Ранее троих новосибирцев осудили за попытку поджечь избирательный штаб Путина в Барнауле.

Барнаул Происшествия Теракт

Комментарии 11

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Коля

18:15:26 28-04-2025

На святое на религию посягнул нечистый... Поганой метлой их отсюда!

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Элен без ребят

18:23:39 28-04-2025

а зачем утвердительно писать, если информация не подтверждена?

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Гость

19:32:27 28-04-2025

Элен без ребят (18:23:39 28-04-2025) а зачем утвердительно писать, если информация не подтвержден... не рожай детишек, плз

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Гость

20:15:01 28-04-2025

Гость (19:32:27 28-04-2025) не рожай детишек, плз... это пропаганда чф, удалите

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Гость

18:25:40 28-04-2025

Официальные ведомства пока никак не прокомментировали данную информацию--неплохо бы было, чтобы их мулла что-нибудь прокомментировал.

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Гость

19:01:41 28-04-2025

Гость (18:25:40 28-04-2025) Официальные ведомства пока никак не прокомментировали данную... гений, а "СМИ:..." в начале новости чисто для красоты написано?

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Шинник

18:25:46 28-04-2025

а "282" поджигателю впаяют ?
ПС. жду его на "Заводе" :-)))

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Гость

18:40:18 28-04-2025

если впустили миллионы мусульман, то готовьтесь к тому, что даже 0,1% будет готов к радикальным действиям по отношению к неверным, то от 3000000 человек -это будут 3000 человек

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Гость

20:50:33 28-04-2025

Гость (18:40:18 28-04-2025) если впустили миллионы мусульман, то готовьтесь к тому, что ... Видать про верность путаница .
ВЕРНЫЙ -ая, -ое; -рен, -рна -рно; верны и верны. 1. Соответствующий истине, действительности, обстановке; правильный, точный.
2. Не вызывающий сомнения в своей надёжности; несомненный, очевидный.
3. (кому-чему). Такой, который не предаст, не подведёт кого-л., не изменит кому-л.; преданный, надёжный.
НЕВЕРНЫЙ -ая, -ое; -рен, -рна, -рно. 1. Не соответствующий истине, действительности; неправильный.
2. Неточный, ошибочный.
3. Такой, которому нельзя верить, доверять; изменяющий своему долгу, обязательствам; вероломный.
4. Слабый, тусклый, дрожащий (о свете, лучах и т.п.). Н. свет луны. Н-ое мерцание звёзд.

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Дюша

09:03:35 29-04-2025

Пауки в банке...

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Гость

18:21:39 29-04-2025

Развлекают народ.

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