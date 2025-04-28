СМИ: в Барнауле предотвратили теракт

По предварительным данным, задержанный планировал поджечь храм

28 апреля 2025, 17:50, ИА Амител

Покровский кафедральный собор / Фото: 2ГИС

В Барнауле по подозрению в подготовке теракта задержали 21-летнего гражданина Таджикистана, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, задержанный планировал поджечь Покровский кафедральный собор на улице Никитина, 137. В публикации говорится, что правоохранители задержали его 23 апреля, возбуждено уголовное дело.

Официальные ведомства пока никак не прокомментировали данную информацию.

Ранее троих новосибирцев осудили за попытку поджечь избирательный штаб Путина в Барнауле.