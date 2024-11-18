СМИ раскрыли детали убийства перебежчика, угнавшего вертолет на Украину

По предварительной информации, нападавших было двое

18 ноября 2024, 14:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Jay Rembert

Летчик-перебежчик Максим Кузьминов был застрелен двумя нападавшими на парковке. Об этом пишет газета Politico.

В статье отмечается, что многие детали ликвидации предателя остаются туманными. Пока известно, что нападавших было двое. Они убили Кузьминова на парковке возле жилого дома в испанском городе Вильяхойоса. Предатель пытался убежать от нападавших, а затем упал на землю.

После убийства преступники покинули место происшествия на авто, которое, предположительно, принадлежало Кузьминову. Они переехали тело, покидая парковку. Позже сгоревшую машину нашли в 20 км от города.

Напомним, Кузьминов в 2023 году угнал на Украину вертолет, на борту которого находились бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они не были в курсе его плана. После приземления оба попытались убежать в сторону границы РФ, но были убиты бойцами Вооруженных сил Украины. В феврале этого года Кузьминова застрелили.

Кирьянов был родом из Барнаула. Его похоронили 26 сентября в поселке Гоньба. На церемонии прощания стало известно, что его посмертно наградили орденом Мужества.