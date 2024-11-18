НОВОСТИПроисшествия

СМИ раскрыли детали убийства перебежчика, угнавшего вертолет на Украину

По предварительной информации, нападавших было двое

18 ноября 2024, 14:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Jay Rembert
Фото: unsplash.com / Jay Rembert

Летчик-перебежчик Максим Кузьминов был застрелен двумя нападавшими на парковке. Об этом пишет газета Politico.

В статье отмечается, что многие детали ликвидации предателя остаются туманными. Пока известно, что нападавших было двое. Они убили Кузьминова на парковке возле жилого дома в испанском городе Вильяхойоса. Предатель пытался убежать от нападавших, а затем упал на землю.

После убийства преступники покинули место происшествия на авто, которое, предположительно, принадлежало Кузьминову. Они переехали тело, покидая парковку. Позже сгоревшую машину нашли в 20 км от города.

Напомним, Кузьминов в 2023 году угнал на Украину вертолет, на борту которого находились бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они не были в курсе его плана. После приземления оба попытались убежать в сторону границы РФ, но были убиты бойцами Вооруженных сил Украины. В феврале этого года Кузьминова застрелили.

Кирьянов был родом из Барнаула. Его похоронили 26 сентября в поселке Гоньба. На церемонии прощания стало известно, что его посмертно наградили орденом Мужества.

Происшествия

Комментарии 12

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Гость

14:55:29 18-11-2024

После убийства преступники покинули место происшествия на авто, которое, предположительно, принадлежало Кузьминову. Они переехали тело, покидая парковку. ===== Собаке-собачья смерть...

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ППШариков

15:11:52 18-11-2024

Награда нашла "героя"

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Гость

15:17:09 18-11-2024

И на что эта падаль рассчитывала?

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Гость

15:28:31 18-11-2024

Нифига у наших спецслужб возможно́сти. В фильме Долгий поцелуй на ночь, показана жизнь киллера работающего на правительство. Значит это не вымысел.

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Гость

19:51:02 18-11-2024

Гость (15:28:31 18-11-2024) Нифига у наших спецслужб возможно́сти. В фильме Долгий поцел... все так. Фсб еще тоньше работает

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Гость

15:29:45 18-11-2024

Инсценировка смерти СБУ, возможно.

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Гость.

16:40:19 18-11-2024

Странно, что в статье разведчики, покаравшие предателя, названы преступниками.Это люди, которые привели в исполнение приказ командира части,откуда убежал преступник. (Мое предположение)Вот он преступник, дезертир.

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Гоша

17:28:47 18-11-2024

Гость. (16:40:19 18-11-2024) Странно, что в статье разведчики, покаравшие предателя, назв... Чел у нас давно нет белой стрелы, и какими бы методами они не работали против таких мразей, закон то у нас для всех един.

Даже если ты завалишь грабителя, который ворвался в твоё жилище и угрожал оружием, все равно накажут.

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Гость

19:52:00 18-11-2024

Гоша (17:28:47 18-11-2024) Чел у нас давно нет белой стрелы, и какими бы методами они н... сейчас при обороне ВНУТРИ дома НЕ накажут, изучайте законы прежде чем брякать

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гость

21:31:21 18-11-2024

Гость. (16:40:19 18-11-2024) Странно, что в статье разведчики, покаравшие предателя, назв... Не командира этого подразделения приказ.

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гость

21:33:13 18-11-2024

Красавцы, что смогли уйти.

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Гость

13:20:12 19-11-2024

гость (21:33:13 18-11-2024) Красавцы, что смогли уйти.... так это Испания, там полиции все равно, что вас пытаются убить. В прошлом году пытались убить Шария в той же Испании, спасла его охрана. С круглыми глазами прибежали в полицию он и жена, а им полиция, успокойтесь, возвращайтесь домой, вас же не ранило. Так полиция на место так и не выехала, гильзы по улице собирали его охранники. Не знаю, завели дело или нет.

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