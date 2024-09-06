Неизвестный травмировал десятки котов в Челябинской области

Пострадать от рук живодера могли около 50 животных

06 сентября 2024, 12:46, ИА Амител

Кот / Фото: pxhere.com/ru/photo/590651

В городе Аше Челябинской области сотрудники полиции разыскивают живодера, который, по предварительным данным, в течение нескольких месяцев наносил травмы десяткам кошек. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

"В Аше проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех причастных лиц", – сообщили в пресс-службе.

Также было отмечено, что в отделе полиции по Ашинскому району возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными.

Согласно информации местных СМИ, неизвестный забирает кошек с улиц, а затем возвращает их во дворы, где поймал, с причиненными травмами. Преступления, предположительно, совершались во дворах на улицах Кирова и Ленина. Жители утверждают, что живодер покалечил более 50 животных.