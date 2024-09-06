Неизвестный травмировал десятки котов в Челябинской области
Пострадать от рук живодера могли около 50 животных
06 сентября 2024, 12:46, ИА Амител
В городе Аше Челябинской области сотрудники полиции разыскивают живодера, который, по предварительным данным, в течение нескольких месяцев наносил травмы десяткам кошек. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по региону.
"В Аше проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех причастных лиц", – сообщили в пресс-службе.
Также было отмечено, что в отделе полиции по Ашинскому району возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными.
Согласно информации местных СМИ, неизвестный забирает кошек с улиц, а затем возвращает их во дворы, где поймал, с причиненными травмами. Преступления, предположительно, совершались во дворах на улицах Кирова и Ленина. Жители утверждают, что живодер покалечил более 50 животных.
13:15:50 06-09-2024
Наверное, по Закону кастрирует и возвращает в прежнее место обитания?..
15:00:52 06-09-2024
Теперь надо тоже самое сделать с ним, только так до дебилов дойдет.
Животное же не даст сдачи, а попробовал бы олень на тигра напасть, так сразу в штаны бы наложил.
15:43:02 06-09-2024
проблема серьезнейшая
вероятнее всего это маньяк. Только пока он до убийства человека еще не дошел. Если не найдут и убьет человека - трупами потом завалит край
16:28:43 06-09-2024
Выгуливаю свою кошку практически каждый вечер. Расшибу башку любому, кто на нее попытается хотя бы рукой замахнуться.
16:39:54 06-09-2024
Гость (16:28:43 06-09-2024) Выгуливаю свою кошку практически каждый вечер. Расшибу башку... Только без свидетелей и в безлюдном месте, убедись что в
этот момент не проходит мимо милая бабуля, которая видит все что надо и не надо.
10:30:42 07-09-2024
Гость (16:28:43 06-09-2024) Выгуливаю свою кошку практически каждый вечер. Расшибу башку любому, кто на нее попытается хотя бы рукой замахнуться.... Мушку спили, каратель.
18:18:27 06-09-2024
Чего ему коты сделали? - собаки еще объяснимо, покусать могли.
22:14:06 06-09-2024
Любому не получится, а вот присесть запросто. Жанклодтерминатор ))
16:55:32 07-09-2024
сильно напрягают личности, которые сразу же легко на словах готовы убить ЧЕЛОВЕКА за кота. я бы их IP фиксировать предложила
17:48:07 07-09-2024
Гость (16:55:32 07-09-2024) сильно напрягают личности, которые сразу же легко на словах ... Да, это скрытые дремлющие маньяки. При соответствующем стечении обстоятельств они начнут убивать. Людей, поскольку ненавидят их.