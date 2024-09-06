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Неизвестный травмировал десятки котов в Челябинской области

Пострадать от рук живодера могли около 50 животных

06 сентября 2024, 12:46, ИА Амител

Кот / Фото: pxhere.com/ru/photo/590651
Кот / Фото: pxhere.com/ru/photo/590651

В городе Аше Челябинской области сотрудники полиции разыскивают живодера, который, по предварительным данным, в течение нескольких месяцев наносил травмы десяткам кошек. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

"В Аше проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех причастных лиц", – сообщили в пресс-службе.

Также было отмечено, что в отделе полиции по Ашинскому району возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными.

Согласно информации местных СМИ, неизвестный забирает кошек с улиц, а затем возвращает их во дворы, где поймал, с причиненными травмами. Преступления, предположительно, совершались во дворах на улицах Кирова и Ленина. Жители утверждают, что живодер покалечил более 50 животных. 

полиция животные

Комментарии 10

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Гость

13:15:50 06-09-2024

Наверное, по Закону кастрирует и возвращает в прежнее место обитания?..

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Стоун

15:00:52 06-09-2024

Теперь надо тоже самое сделать с ним, только так до дебилов дойдет.
Животное же не даст сдачи, а попробовал бы олень на тигра напасть, так сразу в штаны бы наложил.

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Гость

15:43:02 06-09-2024

проблема серьезнейшая
вероятнее всего это маньяк. Только пока он до убийства человека еще не дошел. Если не найдут и убьет человека - трупами потом завалит край

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Гость

16:28:43 06-09-2024

Выгуливаю свою кошку практически каждый вечер. Расшибу башку любому, кто на нее попытается хотя бы рукой замахнуться.

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Кот

16:39:54 06-09-2024

Гость (16:28:43 06-09-2024) Выгуливаю свою кошку практически каждый вечер. Расшибу башку... Только без свидетелей и в безлюдном месте, убедись что в
этот момент не проходит мимо милая бабуля, которая видит все что надо и не надо.

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Гость

10:30:42 07-09-2024

Гость (16:28:43 06-09-2024) Выгуливаю свою кошку практически каждый вечер. Расшибу башку любому, кто на нее попытается хотя бы рукой замахнуться.... Мушку спили, каратель.

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Олег

18:18:27 06-09-2024

Чего ему коты сделали? - собаки еще объяснимо, покусать могли.

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гость

22:14:06 06-09-2024

Любому не получится, а вот присесть запросто. Жанклодтерминатор ))

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Гость

16:55:32 07-09-2024

сильно напрягают личности, которые сразу же легко на словах готовы убить ЧЕЛОВЕКА за кота. я бы их IP фиксировать предложила

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Гость

17:48:07 07-09-2024

Гость (16:55:32 07-09-2024) сильно напрягают личности, которые сразу же легко на словах ... Да, это скрытые дремлющие маньяки. При соответствующем стечении обстоятельств они начнут убивать. Людей, поскольку ненавидят их.

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