Неизвестный водитель сбил человека под Барнаулом и скрылся

Правоохранители устанавливают личность автомобилиста

12 июня 2024, 09:32, ИА Амител

Знак аварийной остановки / Фото: unsplash.com

Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода на Павловском тракте в Барнауле. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Барнаулу, инцидент произошел в 03:11 на участке тракта между поселком Новомихайловка и Михайловским кладбищем.

По информации правоохранителей, неустановленный автомобиль наехал на пешехода, после чего автомобилист решил скрыться с места преступления. Пострадавший скончался на месте происшествия.

"Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить по телефону ГИБДД: 393-605, 393-554, 391-090 либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106", – заявили в пресс-службе.