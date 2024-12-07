Индексация составит 7,3%

07 декабря 2024, 10:20, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию в декабре, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

Депутат напомнил, что проиндексированные пенсии должны выплачивать с 1 января. Однако из-за новогодних праздников "те, кто получает пенсию в начале месяца, смогут получить ее уже в конце декабря в проиндексированном виде".

Ранее Нилов сообщал, что индексация составит 7,3%.

В начале декабря депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала категории граждан, которые могут претендовать на пенсию выше 50 тысяч рублей.