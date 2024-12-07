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Некоторые пенсионеры получат проиндексированную пенсию уже в декабре

Индексация составит 7,3%

07 декабря 2024, 10:20, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию в декабре, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

Депутат напомнил, что проиндексированные пенсии должны выплачивать с 1 января. Однако из-за новогодних праздников "те, кто получает пенсию в начале месяца, смогут получить ее уже в конце декабря в проиндексированном виде".

Ранее Нилов сообщал, что индексация составит 7,3%.

В начале декабря депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала категории граждан, которые могут претендовать на пенсию выше 50 тысяч рублей.

пенсии

Комментарии 4

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Сергей

10:46:50 07-12-2024

Инфляция давно съела вашу индексацию😎

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Бдыщ

10:51:00 07-12-2024

Негусто...

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Петр

13:40:13 07-12-2024

кто то получит кто то нет...

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Гость

17:38:20 07-12-2024

Как много, гроши какие-то.

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