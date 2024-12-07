Некоторые пенсионеры получат проиндексированную пенсию уже в декабре
Индексация составит 7,3%
07 декабря 2024, 10:20, ИА Амител
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию в декабре, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.
Депутат напомнил, что проиндексированные пенсии должны выплачивать с 1 января. Однако из-за новогодних праздников "те, кто получает пенсию в начале месяца, смогут получить ее уже в конце декабря в проиндексированном виде".
Ранее Нилов сообщал, что индексация составит 7,3%.
В начале декабря депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала категории граждан, которые могут претендовать на пенсию выше 50 тысяч рублей.
10:46:50 07-12-2024
Инфляция давно съела вашу индексацию😎
10:51:00 07-12-2024
Негусто...
13:40:13 07-12-2024
кто то получит кто то нет...
17:38:20 07-12-2024
Как много, гроши какие-то.