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Депутат рассказала, кто может претендовать на пенсию выше 50 тысяч рублей

В частности, такие выплаты доступны тем, кто хорошо зарабатывал вбелую

02 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с "Лентой.ру" назвала категории граждан, которые могут претендовать на пенсию выше 50 тысяч рублей.

Ее могут получать космонавты, Герои России, ветераны боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны и ее участники, если у них две пенсии. 

Кроме того, высокую пенсию могут получать те, кто имел белую заплату хотя бы выше средней в течение всей трудовой деятельности.

Пенсия выше 50 тысяч также может быть доступна тем, кто заранее создал подушку безопасности на старость в негосударственных фондах.

"Вообще, сейчас каждый может зайти в личный кабинет и посчитать, какая у него пенсия сформирована и сколько ему еще работать, грубо говоря, до 50", – отметила парламентарий.

пенсии

Комментарии 10

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Кхм...

07:06:44 02-12-2024

"Ее могут получать космонавты, Герои России, ветераны боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны и ее участники, если у них две пенсии. "

А участники войны 1812 года?

Спасибо, вы меня повеселили с утра 😁

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Гость

07:10:20 02-12-2024

А почему про депутатов промолчала? Про судей?

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Кхм...

07:34:52 02-12-2024

Гость (07:10:20 02-12-2024) А почему про депутатов промолчала? Про судей?... А у них не из пенсионного фонда начисления идут. У них отдельный кошт, для себя.

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RUSSKIY

07:18:51 02-12-2024

Вообще то пенсионный возраст поднимали, чтобы пенсионеры получали большую пенсию. А получают 13-14. Это если новогодний стол из предыдущей новости обойдется в 9 тыс., налоги 4,5 тыс., то даже на таблетки не хватит, не говоря уже о продуктах...

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Гость

10:05:01 02-12-2024

RUSSKIY (07:18:51 02-12-2024) Вообще то пенсионный возраст поднимали, чтобы пенсионеры пол... Вообще то, не надо верить всему что говорят. Их цель чтобы мы работали больше, а получали меньше. Так что за вранье никого не накажут.

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Филипп Филиппович

07:19:55 02-12-2024

В нашей стране надо иметь собачье сердце, чтобы поверить этой депутатке.

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Гость

10:05:11 02-12-2024

Держут большинство пенсионеров в нищете и гордятся этим.

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Гость

13:29:48 02-12-2024

Знаю десятка три сороколетних людей которые получают пенсию намного больше 50 000 рублей. Это бывшие прокурорские и судейские работники.

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Гость

15:13:04 02-12-2024

Для начала до пенсии надо дожить. А то как 5 лет назад до пенсии оставалось лет 20, так и сейчас... А за 20 лет и 50тр могут в фантики превратиться. Да много что может произойти.

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прохожий

13:44:53 07-12-2024

"Депутат рассказала..." Есть норма закона, т.е. она озвучила эту норму? Садись Депутат Госдумы Светлана Бессараб - пять!
Это что работа за 500 тыр?

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