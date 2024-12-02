В частности, такие выплаты доступны тем, кто хорошо зарабатывал вбелую

02 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с "Лентой.ру" назвала категории граждан, которые могут претендовать на пенсию выше 50 тысяч рублей.

Ее могут получать космонавты, Герои России, ветераны боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны и ее участники, если у них две пенсии.

Кроме того, высокую пенсию могут получать те, кто имел белую заплату хотя бы выше средней в течение всей трудовой деятельности.

Пенсия выше 50 тысяч также может быть доступна тем, кто заранее создал подушку безопасности на старость в негосударственных фондах.