Депутат рассказала, кто может претендовать на пенсию выше 50 тысяч рублей
В частности, такие выплаты доступны тем, кто хорошо зарабатывал вбелую
02 декабря 2024, 07:00, ИА Амител
Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с "Лентой.ру" назвала категории граждан, которые могут претендовать на пенсию выше 50 тысяч рублей.
Ее могут получать космонавты, Герои России, ветераны боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны и ее участники, если у них две пенсии.
Кроме того, высокую пенсию могут получать те, кто имел белую заплату хотя бы выше средней в течение всей трудовой деятельности.
Пенсия выше 50 тысяч также может быть доступна тем, кто заранее создал подушку безопасности на старость в негосударственных фондах.
"Вообще, сейчас каждый может зайти в личный кабинет и посчитать, какая у него пенсия сформирована и сколько ему еще работать, грубо говоря, до 50", – отметила парламентарий.
07:06:44 02-12-2024
"Ее могут получать космонавты, Герои России, ветераны боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны и ее участники, если у них две пенсии. "
А участники войны 1812 года?
Спасибо, вы меня повеселили с утра 😁
07:10:20 02-12-2024
А почему про депутатов промолчала? Про судей?
07:34:52 02-12-2024
Гость (07:10:20 02-12-2024) А почему про депутатов промолчала? Про судей?... А у них не из пенсионного фонда начисления идут. У них отдельный кошт, для себя.
07:18:51 02-12-2024
Вообще то пенсионный возраст поднимали, чтобы пенсионеры получали большую пенсию. А получают 13-14. Это если новогодний стол из предыдущей новости обойдется в 9 тыс., налоги 4,5 тыс., то даже на таблетки не хватит, не говоря уже о продуктах...
10:05:01 02-12-2024
RUSSKIY (07:18:51 02-12-2024) Вообще то пенсионный возраст поднимали, чтобы пенсионеры пол... Вообще то, не надо верить всему что говорят. Их цель чтобы мы работали больше, а получали меньше. Так что за вранье никого не накажут.
07:19:55 02-12-2024
В нашей стране надо иметь собачье сердце, чтобы поверить этой депутатке.
10:05:11 02-12-2024
Держут большинство пенсионеров в нищете и гордятся этим.
13:29:48 02-12-2024
Знаю десятка три сороколетних людей которые получают пенсию намного больше 50 000 рублей. Это бывшие прокурорские и судейские работники.
15:13:04 02-12-2024
Для начала до пенсии надо дожить. А то как 5 лет назад до пенсии оставалось лет 20, так и сейчас... А за 20 лет и 50тр могут в фантики превратиться. Да много что может произойти.
13:44:53 07-12-2024
"Депутат рассказала..." Есть норма закона, т.е. она озвучила эту норму? Садись Депутат Госдумы Светлана Бессараб - пять!
Это что работа за 500 тыр?