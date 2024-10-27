Некоторые пенсионеры с 1 ноября получат прибавку

Также деньги получат те, кто обращался в Социальный фонд России за перерасчетом

27 октября 2024, 10:15, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

С 1 ноября на индексацию пенсионных выплат могут рассчитывать некоторые категории граждан, сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Ее слова передает "Прайм".

Эксперт отметила, что прибавку получат пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в октябре, и граждане с инвалидностью I группы, им положены две фиксированные части страховой пенсии вместо одной.

В текущем году фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рубля, поэтому достигшие 80-летнего возраста граждане будут получать 16 269,76 рубля в месяц. Доплату выдадут и тем, кто ранее обращался в Социальный фонд России за перерасчетом.

С 1 ноября пересчитают размер доплат к пенсиям членам летных экипажей и работникам угольной промышленности.

24 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что средний размер страховой пенсии составит около 24 тысяч рублей, выплаты проиндексируют на уровень инфляции в 2024 году.