Некоторые пенсионеры с 1 ноября получат прибавку
Также деньги получат те, кто обращался в Социальный фонд России за перерасчетом
27 октября 2024, 10:15, ИА Амител
С 1 ноября на индексацию пенсионных выплат могут рассчитывать некоторые категории граждан, сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Ее слова передает "Прайм".
Эксперт отметила, что прибавку получат пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в октябре, и граждане с инвалидностью I группы, им положены две фиксированные части страховой пенсии вместо одной.
В текущем году фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рубля, поэтому достигшие 80-летнего возраста граждане будут получать 16 269,76 рубля в месяц. Доплату выдадут и тем, кто ранее обращался в Социальный фонд России за перерасчетом.
С 1 ноября пересчитают размер доплат к пенсиям членам летных экипажей и работникам угольной промышленности.
24 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что средний размер страховой пенсии составит около 24 тысяч рублей, выплаты проиндексируют на уровень инфляции в 2024 году.
15:08:13 27-10-2024
Можно было бы "осчастливить" ещё более "королевским" подарком, назначив доскрипевшим до столетнего возраста пенсию, равную (или даже с небольшим гаком!) среднеевропейской: при фактически нулевых издержках появился бы повод гордо заявить о кратном повышении качества жизни у определённой категории "дорогих россиян"!