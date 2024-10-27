Средняя зарплата на Алтае в 2025 году превысит 60 тысяч рублей

В конце текущего года показатель может составить 54,3 тыс. рублей, отметил Евгений Дешевых

27 октября 2024, 08:00, ИА Амител

Монеты / Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

В Алтайском крае средняя номинальная зарплата по итогам 2025 года вырастет до 61 471 рубля, заявил глава краевого Минэкономразвития и вице-губернатор Евгений Дешевых.

При этом в конце 2024 года показатель может составить 54 303 рубля, а в 2027-м зарплата достигнет 73 364 рублей.

"Этому будет способствовать ежегодное повышение минимального размера оплаты труда, выполнение региональных соглашений в сфере социально-трудовых отношений, индексации заработных плат работникам бюджетной сферы, сохранение достигнутых соотношений в размере оплаты труда отдельных категорий работников", – цитирует Евгения Дешевых "Банкфакс".

Также он добавил, что рост зарплат будет происходить в условиях низкого уровня безработицы, который составит 1%.