Средняя зарплата на Алтае в 2025 году превысит 60 тысяч рублей
В конце текущего года показатель может составить 54,3 тыс. рублей, отметил Евгений Дешевых
27 октября 2024, 08:00, ИА Амител
В Алтайском крае средняя номинальная зарплата по итогам 2025 года вырастет до 61 471 рубля, заявил глава краевого Минэкономразвития и вице-губернатор Евгений Дешевых.
При этом в конце 2024 года показатель может составить 54 303 рубля, а в 2027-м зарплата достигнет 73 364 рублей.
"Этому будет способствовать ежегодное повышение минимального размера оплаты труда, выполнение региональных соглашений в сфере социально-трудовых отношений, индексации заработных плат работникам бюджетной сферы, сохранение достигнутых соотношений в размере оплаты труда отдельных категорий работников", – цитирует Евгения Дешевых "Банкфакс".
Также он добавил, что рост зарплат будет происходить в условиях низкого уровня безработицы, который составит 1%.
08:50:06 27-10-2024
Говорящая фамилия.
13:28:15 27-10-2024
Гость (08:50:06 27-10-2024) Говорящая фамилия.... Как у русских классиков в повестях )
09:03:04 27-10-2024
Зачем писать в будущем времени? Надо писать, какая сейчас и какая инфляция.
И напишите, какое место занимает край по зарплате в стране и в Сибири.
13:29:10 27-10-2024
Гость (09:03:04 27-10-2024) Зачем писать в будущем времени? Надо писать, какая сейчас и ... Потому что в будущем все будет хорошо ) давайте лучше о нем говорить , так за язык нельзя поймать.
09:18:01 27-10-2024
Если сейчас здесь начнется плачь Ярославны, что откуда такие деньги, у нас максимум двадцатка и это не на человека, а на семью из 80 человек, и ее дают раз в год на Крещение Руси и то яйцами и голубями, то я вам просто напомню - на днях здесь одна контора в рекламном материале звала на вахту и предлагала «от 80-ти». На что в ответ от местной аудитории в 99% ответов была получена следующая реакция - да мы за 80 с дивана не встанем.
11:26:40 27-10-2024
Гость (09:18:01 27-10-2024) Если сейчас здесь начнется плачь Ярославны, что откуда такие... Почему ты - не там, а в офисе?
12:31:52 27-10-2024
Кхм... (11:26:40 27-10-2024) Почему ты - не там, а в офисе?... Я не там, потому что мне и здесь неплохо. Ферштейн? Так я и не жалуюсь, как нижние комментаторы) Ферштейн?
17:28:47 27-10-2024
Гость (12:31:52 27-10-2024) Я не там, потому что мне и здесь неплохо. Ферштейн? Так я и ... Понятно, товарищ Свистунов.
09:44:36 27-10-2024
Неплохо, очень неплохо! Только пусть тогда посчитает как ребёнок в первом классе! Повышение за 3 года составит примерно по 10-11% в год! Конечно для стран с ключевой ставкой 1,5% это хороший показатель! А для нас с 20%???? Изменение стоимости молока и бензина с 01.01.24 по сегодняшний день: 12 и 8% соответсвенно, то есть мы в 2027 году станем ещё беднее! Благо все чеки приходят на почту и можно сравнивать и крайстату помогать!
12:01:11 27-10-2024
Екх (09:44:36 27-10-2024) Неплохо, очень неплохо! Только пусть тогда посчитает как реб... Вообще-то в статье указана только официальная зарплата. Думаю что вряд ли ошибусь, если предположу что полностью в белую получают не больше 15% работников края. А вот если учитывать черную з/п, то и средняя будет гораздо выше и рост далеко не 10-11% в год. Например на моем предприятии (небольшое, всего 23 сотрудника) средняя белая зарплата 80 тысяч а общая средняя 120. Это со сторожами, у которых 30 и мной (70). У мужчин средняя 130 (если не считать меня и сторожей, то 150), у женщин 90. А 2 года назад это было 60 (45) и 40. Причем расценки не сильно выросли, просто ушли те, кто не хочет работать, а пришли нормальные работники. И не нужно плакать что все плохо. Нужно начинать с себя и работать хорошо и идти к тем, кто платит нормально, а не к тем кто платит плохо, но лентяям.
12:16:14 27-10-2024
Гость (12:01:11 27-10-2024) Вообще-то в статье указана только официальная зарплата. Дума...
У меня зарплата далеко за 100 в месяц! И работникам плачу и везде плачу только в белую! Налоги и все остальное как положенно! Я комментирую жизнь людей которые живут и которые что-то обещают! А то что вы получаете зарплату в серую вы воруете деньги у пенсионеров и прочих бюджетных работяг! Радует что и у чиновников подворовывать!
09:53:38 27-10-2024
А средняя пенсия до 20тр так и не дорастет!
11:27:54 27-10-2024
Гость (09:53:38 27-10-2024) А средняя пенсия до 20тр так и не дорастет!... Средняя пенсия кого? Дворников, охранников, уборщиц? Так она и не должна превышать их текущую зарплату. Необходимо планировать свою трудовую карьеру. Если ты ноль, то на что ты рассчитываешь?
10:12:41 27-10-2024
До тридцати не дотягиивает...
11:29:54 27-10-2024
Бдыщ... (10:12:41 27-10-2024) До тридцати не дотягиивает... ... Кем трудишься, доходяга бдыщ? У тебя как ни пост, так слезы льются на клавиатуру - жили мы бедно, нас обокрали….
12:33:09 27-10-2024
Гость (11:29:54 27-10-2024) Кем трудишься, доходяга бдыщ? У тебя как ни пост, так слезы ... Ты следишь за доходягами?
17:31:30 27-10-2024
Гость (12:33:09 27-10-2024) Ты следишь за доходягами? ... Это и есть его "работа".
17:40:10 27-10-2024
Бдыщ... (10:12:41 27-10-2024) До тридцати не дотягиивает... ... Ага. А у тридцатого воробья лапка соскальзывает.
10:43:17 27-10-2024
У нас в деревне многие мужчины едут на вахту. Другого выбора нет.
Жены с детьми в деревне сами уголь кидают, снег чистят, огороды садят, мешки с дробленкой таскают. Повторно на вахту редко кто из мужиков едет.
И, кстати, еще никто из них миллионером не стал.
11:16:17 27-10-2024
У кого?
12:31:07 27-10-2024
Ну если из этой цифирьки вычесть зарплату чиновников и руководителей всех мастей, коих развелось немерено и официальные зарплаты коих вполне по закону в восемь раз превышают доходы остальных сотрудников, то получится реальная цифра. Но писать о ней страшно... Особенно на фоне ежегодного бешеного - эксклюзивно для Алтайского края - повышения тарифов на коммуналку. По факту - тридцатка. Ну максимум 35. На фоне усиленного оттока молодого трудоспособного населения.
13:09:26 27-10-2024
А Евгений Дешевых это бывший председатель городского совета депутатов в конце 80-х - начале 90-х? Я его хорошо помню,т.к. сам был депутатом горсовета в то время.Растут люди, приятно читать.
19:43:37 27-10-2024
Гость. (13:09:26 27-10-2024) А Евгений Дешевых это бывший председатель городского совета ... Тот был, по-моему, Виталий Петрович, отец Жени Дешевых. Уже умер давно
13:47:53 27-10-2024
Минимальный размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2024 году будет равен 13 290 рублей. Попробуй проживи.Есть такие кто пенсию не заработал из за маленького стажа.
14:46:25 27-10-2024
Гость (13:47:53 27-10-2024) Минимальный размер пенсии по старости для неработающих пенси... Так если ты не работал, то на какую пенсию ты рассчитываешь? Или вы считаете, что пенсия - это божественная манна небесная, она сама по себе людям дается?
17:35:42 27-10-2024
Гость (14:46:25 27-10-2024) Так если ты не работал, то на какую пенсию ты рассчитываешь?... Ну работал ты 43 года, да хоть 50,что пенсия у тебя 100 тысяч в месяц будет? те же нищие 20 с копейками кинут.
16:31:12 27-10-2024
Капитализмь сдох. Пора возвращать социальное государство и двигаться дальше!
18:43:29 27-10-2024
Гость (16:31:12 27-10-2024) Капитализмь сдох. Пора возвращать социальное государство и д... работать пора, а не о плюшках мечтать
17:40:54 27-10-2024
Толку-то, если даже превысит? Проблема в том, насколько снизится покупательная способность рубля, т.е. компенсирует ли предполагаемый рост зарплаты гарантированный скачок цен. Если нет (а бывало ли прежде иначе?), то по поводу чего ликование?
09:34:20 28-10-2024
В январе очень хорошо посчитают - с премиями годичными у чиновников, силовиков и т.п. и как раз на нужные цифирьки и выйдем........
13:26:13 28-10-2024
Быстрее бы все кончилось.
13:45:55 08-11-2024
когда устроят полную проверку любого бизнеса (а конкретно директоров и учредителей) в основном ИП ну и конечно ООО фирм, сровнять как живут (Движимое и недвижимое имущество) и какие отчёты. Да потом тряханут хорошенько.