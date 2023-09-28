Некоторым пенсионерам в России будут платить больше с 1 октября
Одна из категорий тех, чьи пенсии увеличатся, – бывшие силовики
28 сентября 2023, 08:46, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Некоторые пенсионеры в России с 1 октября начнут получать повышенные выплаты. Об этом рассказала агентству "Прайм" экономист Юлия Финогенова.
По ее словам, речь идет о тех, кому исполнилось 80 лет, а также о получателях страховых пенсий, которым присвоили первую группу инвалидности.
Размер ежемесячной страховой выплаты у этих категорий россиян составит 15 134,66 рубля.
Кроме того, индексация коснется бывших военных и тех, кого приравняли к бывшим силовикам. Доплаты также положены пенсионерам, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи.
09:21:28 28-09-2023
ващще не удивительно
10:17:01 28-09-2023
да, да! вы все их тоже хорошо знаете пофамильно...
11:23:04 28-09-2023
Что произвели эти "некоторые пенсионеры" и кого они победили ?