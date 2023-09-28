Некоторым пенсионерам в России будут платить больше с 1 октября

Одна из категорий тех, чьи пенсии увеличатся, – бывшие силовики

28 сентября 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Некоторые пенсионеры в России с 1 октября начнут получать повышенные выплаты. Об этом рассказала агентству "Прайм" экономист Юлия Финогенова.

По ее словам, речь идет о тех, кому исполнилось 80 лет, а также о получателях страховых пенсий, которым присвоили первую группу инвалидности.

Размер ежемесячной страховой выплаты у этих категорий россиян составит 15 134,66 рубля.

Кроме того, индексация коснется бывших военных и тех, кого приравняли к бывшим силовикам. Доплаты также положены пенсионерам, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи.