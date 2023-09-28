Как геополитическая напряженность отразится в наших платежных квитанциях

28 сентября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В будущем году гражданам России приготовлен очередной "сюрприз" от координаторов отечественного ЖКХ. Тарифы на услуги в 2024 году вырастут почти на 10%, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы, опубликованном Минэкономразвития РФ. Кроме того, Объединение управляющих компаний сообщило о подорожании жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в 2023 году. Причины роста тарифов, как долго это будет продолжаться и что нужно сделать для минимизации потерь, попытался понять журналист amic.ru Андрей Магас.

Прогноз "поправили" вместе с тарифами

Согласно документу министерства, рост тарифов ЖКХ составит в 2024 году 9,8%, в 2025-м – 5,7%, в 2026-м – 4%. В то же время дополнительная индексация цен на газ для всех потребителей составит 4,2% (в 2025-м – на 1,2%), на передачу электроэнергии – 3,1% (в 2025-м - на 1%), на электроэнергию для граждан – 2,9% (в 2025-м – на 1%). Более того, в некоторых муниципалитетах рост тарифов может оказаться выше установленного регионального индекса.

Следует напомнить, что пересмотр тарифов произведен после полуторагодичного перерыва. В 2022-м кабмин РФ решил перенести индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, тепло- и водоснабжение с 1 июля 2023-го на 1 декабря 2022-го, зафиксировав предельный размер индексации на уровне 9%.

Как подсчитали в Минэкономразвития РФ, в среднем семье из трех человек, проживающей в квартире площадью 50 кв. метров, в следующем году придется выкладывать за "коммуналку" на 500-550 рублей больше, чем прежде. Такое повышение тарифов правительственные чиновники объясняют необходимостью модернизации инфраструктуры ЖКХ – в связи с ее износом повышается опасность аварий, особенно в осенне-зимний период.

Кстати, в предыдущем макропрогнозе на трехлетку (на 2023-2025 годы) предельная индексация жилищно-коммунальных расценок с 1 июля 2024 года предполагалась в размере 6,3%. Таким образом, предыдущий прогноз "поправлен" в сторону повышения более чем в полтора раза.

На заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников заявил, что параметры индексации тарифов согласованы с Минэнерго, Минстроем, Минтрансом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Текущий размер индексации сложился в основном из необходимости повышения цен на газ и прогнозируемой инфляции, пояснил директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Илья Долматов.

"Далее работает эффект взаимосвязанности стоимости ресурсов. Цены на газ влияют на стоимость электроэнергии и тепла. Цена на электроэнергию влияет на стоимость услуг водоснабжения и водоотведения. И так далее", - рассказал он amic.ru.

Монополии и УК наступают с разных сторон

Стоит добавить, что управляющие компании (УК) тоже "порадовали" граждан. Директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая заявила "Известиям", что ЖКУ в 2023-м подорожали на 3%, хотя тарифы в текущем году не индексировались.

По словам Ильи Долматова, здесь стоит разграничивать повышение тарифов, анонсированное Минэкономразвития, и увеличение стоимости услуг за обслуживание жилья, производимое УК.

"На обозначенные Минэкономразвития тарифы управляющие компании повлиять не могут. Они отвечают за коммунальное обслуживание, а размеры тарифов естественных монополий к ним отношения не имеют. Понятно, что к их работе и качеству предоставляемых услуг тоже могут быть вопросы, но данные тарифы устанавливают не они", – добавил собеседник.

В Госдуме, похоже, возражать против столь резкого увеличения тарифов не станут – депутат от фракции "Единая Россия", член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов убежден , что увеличение тарифов является "обыденной процедурой, призванной устранить последствия инфляции, выравнять платежный баланс и поддержать работу организаций ЖКХ". По его словам, это необходимо, чтобы предприятия коммунальной сферы могли продолжать свою работу, причем не работать в минус, а хотя бы покрывать затраты на свое существование.

Учитывая, что одной из главных причин столь заметного роста тарифов стало увеличение цены на голубое топливо, у многих граждан возникает вопрос: почему жители страны – лидера газового рынка должны нести столь значительные издержки? По словам Ильи Долматова, ранее у "Газпрома" были очень высокие экспортные доходы, он был среди ведущих налогоплательщиков страны, по сути, субсидируя ее экономику. Помимо значительных бюджетных отчислений, это позволяло держать относительно невысокие цены на газ в России, инвестировать в социальную газификацию, осуществлять различные модернизационные проекты.

"Но сейчас из-за санкций, непростой геополитической ситуации у нас резко сократился экспорт газа в Европу. Изменения рынка не остались без последствий. Мы столкнулись с тем, что "Газпром" не может сразу перестроиться, быстро найти рынок для столь большого объема топлива. Он, конечно, будет принимать и уже предпринимает меры по переориентации потоков на восток, по увеличению потребления газа на внутрироссийском рынке, но это не происходит одномоментно. К тому же государство ожидает от "Газпрома" налоговых поступлений", – рассказал эксперт.

Все это заставило компанию переложить нагрузку на внутреннего потребителя, компенсировать выпадающие доходы и, соответственно, налоговые платежи.

"Недорогой газ раньше создавал нам конкурентное преимущество по ценам на электроэнергию, тем более что наша энергетика тоже не столь эффективна, как хотелось бы, и не была модернизирована в полном объеме. Она не успела перейти с паросилового цикла на парогазовый, более эффективный с более низкими денежными расходами. Из-за недорого газа у нас и цены на электроэнергию тоже не столь высоки. Понятно, что газ бесплатным быть не может, – это тысячи работников по добыче, транспортировке, обслуживанию инфраструктуры и так далее", – отметил Долматов.

Нагрузку снизят субсидии и солидарность жильцов

Эксперт комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Александр Евсеев напомнил, что многие граждане имеют право на получение субсидий для частичной компенсации расходов на услуги ЖКХ – их, как известно, предоставляют региональные власти при условии, когда соотношение расходов на жилищно-коммунальные услуги и общего семейного дохода превышает установленный на данной территории процент.

"Если расходы на оплату ЖКУ больше определенного процента от семейного дохода – потребитель может компенсировать часть расходов. В большинстве регионов он установлен на уровне 22%, в некоторых регионах эта поддержка выше, за счет принятых решений по понижению процента", – пояснил он amic.ru.

Впрочем, и тут есть нюансы. Некоторые граждане, имеющие право на получение субсидий, не могут их получить по разным причинам, напомнила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"У кого-то долги, а это главное препятствие. Кто-то просто не знает такой формы поддержки. У кого-то есть сложности со сбором документов. В отдаленных населенных пунктах просто для того, чтобы доехать в органы соцзащиты, требуются немалые усилия. Поэтому чаще всего выделяемые на субсидии средства не расходуются до конца", – сообщила депутат.

Однако теперь субсидии могут понадобиться даже тем, кто о них никогда не думал. В реальности увеличение расценок в "коммуналке" может превысить намеченные показатели. Такого поворота опасаются некоторые российские политики, в частности, депутат Госдумы Михаил Делягин.

"Все, что недобрали на экспорте сырья, получат за счет завышения цен "естественных монополий" внутри страны. По всей стране рост тарифов ЖКХ намного превысил объявленные 10%", – констатировал он.

Конечно, в условиях подорожания "коммуналки" часть сограждан наверняка озаботится грамотным расходованием средств, собираемых управляющими компаниями в части расходов на жилищные услуги. Деньги идут на оплату услуг сотрудников и организаций, которые занимаются содержанием общего имущества, напоминает Александр Евсеев. По его убеждению, немалую роль в эффективности расходования этих средств и контроля за выполнением всех регламентов могут сыграть непосредственно собственники жилья.

"Там, где есть совет дома и выстроено эффективное конструктивное сотрудничество собственников и управляющих компаний, вопросов к расходованию средств меньше всего. Где такие механизмы по каким-то причинам не работают – со стороны управляющих компаний могут быть злоупотребления из-за неполного или некачественного оказания услуг, закладываемых в расчет платы", – рассказывает собеседник.

В целом, отмечает Евсеев, система формирования стоимости и объема услуг по содержанию жилья остается мало урегулированной.