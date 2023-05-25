Некоторым жителям Барнаула досрочно вернули горячую воду

Более восьми тысяч горожан уже получают ресурс

25 мая 2023, 11:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле продолжаются работы по ремонту теплосети на Взлётной, 113. При этом некоторые жители города досрочно получили горячую воду.



Подачу ресурса возобновили в 18 многоквартирных домах, двух детских садах, школе и восьми административных зданиях. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

В остальных зданиях подача горячей воды не восстановлена, сообщает СГК.

Предположительно, ко всем горячая вода вернётся к 21 часу. Всего под отключение попали 13 тысяч барнаульцев.