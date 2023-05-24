Горячую воду отключили на пяти барнаульских улицах

Временные неудобства связаны с работами на теплосети

24 мая 2023, 12:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле 24 мая отключили горячую воду для части жителей улиц Монтажников, Веры Кащеевой, Кавалерийская, Гущина и Попова, сообщили в СГК.

Ресурса не будет до 22:00 24 мая по следующим адресам:

Временные неудобства связаны с тем, что специалисты на участке теплосети в районе дома № 37 по улице Попова монтируют заглушки и байпасные линии. Это обеспечит бесперебойное снабжение горячей водой потребителей во время плановой перекладки теплосетей.

Напомним, в Барнауле уже завершился первый этап отключения горячей воды. Следующий начнётся с 30 мая.