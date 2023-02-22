Второй пик. Почему заболеваемость гриппом продолжает расти и когда эпидемия кончится?

Инфекционист о том, почему количество новых случаев пока не снижается

22 февраля 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Количество выявленных случаев гриппа в Алтайском крае никак не меняется в течение последних двух недель. А вот в европейской части страны специалисты фиксируют рост. Об этом amic.ru рассказал главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. По его словам, есть вариант, что и на Алтае эпидситуация в ближайшее время будет ухудшаться.

О том, из-за чего растёт заболеваемость гриппом и когда эпидемия закончится, – в материале amic.ru.

Был А, стал B

По словам Шевченко, о росте заболеваемости в течение последних недель заявляют в НИИ гриппа им. Смородинцева. Институт изучает эпидобстановку по всей стране, но основную часть биоматериалов получает из европейских регионов.

"Да, рост сейчас отмечается. На уровне всей страны это точно так. Из всех случаев с клиническими проявлениями ОРВИ порядка 10% – это положительные результаты на грипп", – пояснил инфекционист.

При этом структура заболеваемости сильно поменялась. Если в начале эпидемии люди в основном болели гриппом типа A (пандемический H1N1), то сейчас более двух третьих случаев – грипп типа B.

Всё по плану

Ничего удивительного в росте заболеваемости гриппом нет, считает Шевченко. Он напомнил о своём прогнозе, который давал в беседе с amic.ru ещё в начале января. По словам инфекциониста, в "доковидные" времена эпидемия гриппа всегда проходила с двумя пиками. Сейчас европейская часть страны как раз находится на втором подъёме заболеваемости, который заметно слабее первого.

"Тенденция вытеснения гриппа A гриппом B лишь подчёркивает это. До пандемии обычно так и было. Уровень заболеваемости гриппом несколько подрос. Но при этом уровень роста в два-три раза ниже, чем был в начале эпидемии. По всем признакам это выход на второй гребень волны эпидемии гриппа", – сделал вывод эксперт.

А что на Алтае?

В Алтайском крае значительного роста заболеваемости не отмечается. Но Шевченко не исключает, что он может произойти в ближайшее время.

"У нас пока нет чёткой картины. Ситуация перманентная – за последние две недели выявляют почти одинаковое количество заболевших гриппом. Но у нас так сложилось, что все эпидемиологические изменения приходят к нам из западных регионов с небольшим запозданием. Так что, возможно, история, которая сейчас плотно зашла в западную часть, со временем дойдёт и до нас", – предупредил врач.

Валерий Шевченко полагает, что полностью эпидемия гриппа в России закончится не раньше чем через месяц-полтора.