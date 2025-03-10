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Нелегального мигранта задержали в Екатеринбурге за интимную переписку со школьницей

Мужчина находился в России нелегально и нигде не работал

10 марта 2025, 11:35, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Нелегального мигранта из одной из стран Средней Азии задержали в Екатеринбурге за развратную переписку с 13-летней девочкой. Как сообщает TagilCity, мужчина отправлял несовершеннолетней свои фото в обнаженном виде.

По версии следователей, подозреваемый находился в РФ без официальной регистрации, не имея ни патента на работу, ни иных законных оснований для пребывания. Он жил в квартире, но нигде официально не работал.

Вычислить извращенца удалось сотрудникам подразделения по борьбе с киберпреступностью. Они проанализировали переписку с жертвой. Изъятый у задержанного телефон подтвердил догадки правоохранителей.

Следователи предъявили мигранту обвинение по ст. 135 УК РФ ("Развратные действия"). Мужчина признал свою вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Происшествия Мигранты

Комментарии 5

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гость

11:39:01 10-03-2025

эмигрант из лондОна?

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ха-ха

11:45:53 10-03-2025

Ещё один "ценный специалист"? Они уже берегов не видят в своей безнаказанности

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Костя

12:03:53 10-03-2025

Кастрировать

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Гость

12:14:25 10-03-2025

Мужчина находился в России нелегально --- можно его на сво легализовать

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Олег

13:57:10 10-03-2025

Надо под видом девочек обращать муслимов в христианство.

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