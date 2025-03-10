Нелегального мигранта задержали в Екатеринбурге за интимную переписку со школьницей

Мужчина находился в России нелегально и нигде не работал

10 марта 2025, 11:35, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Нелегального мигранта из одной из стран Средней Азии задержали в Екатеринбурге за развратную переписку с 13-летней девочкой. Как сообщает TagilCity, мужчина отправлял несовершеннолетней свои фото в обнаженном виде.

По версии следователей, подозреваемый находился в РФ без официальной регистрации, не имея ни патента на работу, ни иных законных оснований для пребывания. Он жил в квартире, но нигде официально не работал.

Вычислить извращенца удалось сотрудникам подразделения по борьбе с киберпреступностью. Они проанализировали переписку с жертвой. Изъятый у задержанного телефон подтвердил догадки правоохранителей.

Следователи предъявили мигранту обвинение по ст. 135 УК РФ ("Развратные действия"). Мужчина признал свою вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.