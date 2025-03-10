Нелегального мигранта задержали в Екатеринбурге за интимную переписку со школьницей
Мужчина находился в России нелегально и нигде не работал
10 марта 2025, 11:35, ИА Амител
Нелегального мигранта из одной из стран Средней Азии задержали в Екатеринбурге за развратную переписку с 13-летней девочкой. Как сообщает TagilCity, мужчина отправлял несовершеннолетней свои фото в обнаженном виде.
По версии следователей, подозреваемый находился в РФ без официальной регистрации, не имея ни патента на работу, ни иных законных оснований для пребывания. Он жил в квартире, но нигде официально не работал.
Вычислить извращенца удалось сотрудникам подразделения по борьбе с киберпреступностью. Они проанализировали переписку с жертвой. Изъятый у задержанного телефон подтвердил догадки правоохранителей.
Следователи предъявили мигранту обвинение по ст. 135 УК РФ ("Развратные действия"). Мужчина признал свою вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.
11:39:01 10-03-2025
эмигрант из лондОна?
11:45:53 10-03-2025
Ещё один "ценный специалист"? Они уже берегов не видят в своей безнаказанности
12:03:53 10-03-2025
Кастрировать
12:14:25 10-03-2025
Мужчина находился в России нелегально --- можно его на сво легализовать
13:57:10 10-03-2025
Надо под видом девочек обращать муслимов в христианство.