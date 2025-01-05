Сотрудники МВД получат право самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей из России

Принять такое решение смогут должностные лица – руководители и их замы

05 января 2025, 15:11, ИА Амител

Полицейские мигалки / Фото: pixabay.com

Должностные лица МВД России с 5 февраля получат право самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранцев и лиц без гражданства, допустивших определенные правонарушения. С этой даты вступит в силу соответствующий закон, пишет ТАСС.

Принимать подобные решения смогут начальники территориальных органов, руководители структурных подразделений по миграционным вопросам и по контролю за оборотом наркотиков, а также их заместители. Если же мигрант нарушит режим пребывания в РФ, выдворить его смогут и главы линейных органов полиции (а также их замы).

Выдворение – это мера административного наказания за ряд правонарушений. Сейчас назначить ее могут лишь судьи, а в ряде случаев – должностные лица погранслужбы. С февраля список лиц, у которых есть такое право, значительно расширится, а процедура упростится.

Так, выдворить смогут за несоблюдение правил въезда, а также нарушение режима пребывания в стране – эти моменты регламентируются статьей 18.8 КоАП. При этом должностные лица получают право поместить мигранта, которому они назначили выдворение, в спецучреждение на двое суток. А для физических и юридических лиц, которые оказывают услуги провинившимся мигрантам, вводится административное наказание.