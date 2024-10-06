Немецкие археологи выясняют, кто устроил древнейшую битву в Европе
На данный момент установить инициатора сражения невозможно
06 октября 2024, 13:55, ИА Амител
Недавно ученые узнали о первом крупном сражении в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.
Как выяснилось, битва, произошедшая в долине реки Толлензе, была одним из самых значительных событий в истории Германии.
Это сражение, в котором погибло множество людей, произошло около 3200-3300 лет назад. С 2008 года в Толлензе ведутся археологические раскопки, которые продолжаются до сих пор.
В ходе раскопок было обнаружено более 12 500 фрагментов костей, принадлежавших примерно 150 мужчинам, которые погибли от ударов мечей и стрел.
Среди найденного оружия были бронзовые наконечники, деревянная палица и молот.
По оценкам археологов, в битве участвовало не менее 4000 воинов, среди которых были тысячи погибших.
На данный момент нет информации об участниках сражения, поэтому невозможно точно определить, кто был инициатором битвы.
Археологические находки свидетельствуют о всплеске насилия в Центральной и Северной Европе в XIII веке до нашей эры. Это событие на северо-востоке современной Германии называют катастрофой бронзового века.
17:25:55 06-10-2024
Амик, в интернете столько фоток интересных на эту тему, добавьте.