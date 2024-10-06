Немецкие археологи выясняют, кто устроил древнейшую битву в Европе

На данный момент установить инициатора сражения невозможно

06 октября 2024, 13:55, ИА Амител

Археолог / Фото: pxhere.com/ru/photo/1145298

Недавно ученые узнали о первом крупном сражении в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как выяснилось, битва, произошедшая в долине реки Толлензе, была одним из самых значительных событий в истории Германии.

Это сражение, в котором погибло множество людей, произошло около 3200-3300 лет назад. С 2008 года в Толлензе ведутся археологические раскопки, которые продолжаются до сих пор.

В ходе раскопок было обнаружено более 12 500 фрагментов костей, принадлежавших примерно 150 мужчинам, которые погибли от ударов мечей и стрел.

Среди найденного оружия были бронзовые наконечники, деревянная палица и молот.

По оценкам археологов, в битве участвовало не менее 4000 воинов, среди которых были тысячи погибших.

На данный момент нет информации об участниках сражения, поэтому невозможно точно определить, кто был инициатором битвы.

Археологические находки свидетельствуют о всплеске насилия в Центральной и Северной Европе в XIII веке до нашей эры. Это событие на северо-востоке современной Германии называют катастрофой бронзового века.