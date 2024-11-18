Немецкие ученые назвали новые стандарты женской красоты
По словам специалистов, эпоха "90-60-90" ушла
18 ноября 2024, 16:46, ИА Амител
Специалисты из Университета Констанца, расположенного в Германии, провели исследование, посвященное восприятию женской фигуры. В результате выяснилось, что округлые формы могут быть более привлекательными, чем стандартные параметры "90-60-90". Об этом сообщает издание Scientific Reports.
В ходе эксперимента 80 участникам были показаны изображения с классическими пропорциями. Затем им продемонстрировали фотографии девушек с разными формами тела.
В ходе исследования было обнаружено, что фигуры с ярко выраженными изгибами и округлостями, которые не соответствуют общепринятым стандартам красоты, получили наибольшее количество голосов.
Руководитель исследования и его коллеги пришли к заключению, что привлекательность женского тела определяется не строгими параметрами, а естественными пропорциями и гармоничными изгибами.
Специалисты отмечают, что интерес к этой теме вызван желанием понять, как эволюция и биология влияют на восприятие красоты человека. Согласно исследованию, общество начинает отказываться от навязанных идеалов и стереотипов, связанных с телосложением.
18:30:27 18-11-2024
Кому-то и горбатенькие нравятся))) ©Шура Каретный
19:05:28 18-11-2024
Кончита Вурст у них эталон!!!!
00:11:18 19-11-2024
ну так правильно, сейчас основное население Германии- арабы и выходцы из Африки, а у них всегда были в почете круглые формы.
06:32:21 19-11-2024
немцы и прочие европейцы всех красивых женщин сожгли как ведьм в средние века, вот у них красавицы это исключение из правил... У них идеал Бабка Ёжка
12:55:01 19-11-2024
новое это борода и пенис?