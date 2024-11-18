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Немецкие ученые назвали новые стандарты женской красоты

По словам специалистов, эпоха "90-60-90" ушла

18 ноября 2024, 16:46, ИА Амител

Девушки / Фото: pxhere.com/ru/photo/624892
Девушки / Фото: pxhere.com/ru/photo/624892

Специалисты из Университета Констанца, расположенного в Германии, провели исследование, посвященное восприятию женской фигуры. В результате выяснилось, что округлые формы могут быть более привлекательными, чем стандартные параметры "90-60-90". Об этом сообщает издание Scientific Reports.

В ходе эксперимента 80 участникам были показаны изображения с классическими пропорциями. Затем им продемонстрировали фотографии девушек с разными формами тела.

В ходе исследования было обнаружено, что фигуры с ярко выраженными изгибами и округлостями, которые не соответствуют общепринятым стандартам красоты, получили наибольшее количество голосов.

Руководитель исследования и его коллеги пришли к заключению, что привлекательность женского тела определяется не строгими параметрами, а естественными пропорциями и гармоничными изгибами.

Специалисты отмечают, что интерес к этой теме вызван желанием понять, как эволюция и биология влияют на восприятие красоты человека. Согласно исследованию, общество начинает отказываться от навязанных идеалов и стереотипов, связанных с телосложением.

Красота и мода

Комментарии 5

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Юс

18:30:27 18-11-2024

Кому-то и горбатенькие нравятся))) ©Шура Каретный

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Гость

19:05:28 18-11-2024

Кончита Вурст у них эталон!!!!

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Элен без ребят

00:11:18 19-11-2024

ну так правильно, сейчас основное население Германии- арабы и выходцы из Африки, а у них всегда были в почете круглые формы.

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бгг

06:32:21 19-11-2024

немцы и прочие европейцы всех красивых женщин сожгли как ведьм в средние века, вот у них красавицы это исключение из правил... У них идеал Бабка Ёжка

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Гость

12:55:01 19-11-2024

новое это борода и пенис?

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