НОВОСТИЭкономика

Немецким автопроизводителям посоветовали как можно скорее вернуться в Россию

Они рискуют уступить рынок китайским компаниям

14 ноября 2024, 18:45, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/638797
Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/638797

Автомобильная индустрия Германии серьезно пострадала от санкций против России. Чтобы не потерять российский рынок, который заняли китайские компании, немецким производителям стоит поторопиться, считает Ульф Шнайдер, глава консалтинговой компании Schneider Group.

Он отметил, что Китай быстро занял освободившиеся после ухода немецких компаний рынки машиностроения, автомобильной промышленности и производства запчастей. Если в ближайшее время будут сняты ограничения на поставку немецких автомобилей, таких как BMW и Mercedes, россияне снова начнут их покупать. Однако Шнайдер не уверен, сохранится ли эта тенденция через пять лет.

По мнению Шнайдера, экономические отношения между Германией и Россией могут быть восстановлены в случае прекращения огня или перемирия на Украине. Он также выразил надежду на частичную отмену антироссийских санкций, которые, по его словам, не оказывают желаемого воздействия на Россию, пишет ТАСС.

бизнес Авто

Комментарии 10

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dok_CФ

19:44:19 14-11-2024

Своё производство надо строить, например двигатели на водороде..

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Гость

19:47:41 14-11-2024

я за Фольксваген

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Санечек

22:18:56 14-11-2024

Даже даром не будем брать вражеские авто!Не патриотично!

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Гость

22:44:28 14-11-2024

Санечек (22:18:56 14-11-2024) Даже даром не будем брать вражеские авто!Не патриотично!...
Конечно не будем брать из принципа. Главное, чтобы завозили побольше с ценами ниже отечественного автопрома, который мы будем поддерживать принципиально.

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Гость

08:04:54 15-11-2024

Гость (22:44:28 14-11-2024) Конечно не будем брать из принципа. Главное, чтобы завоз... Никогда уже не смогут немцы сделать авто с ценами ниже сравнимого китайского. У них будет по качеству лучше сравнимого китайского в 1,5 раза, при этом цена будет выше в 3 раза. Цена на энергию, сырье и зарплаты рабочих влияют на себестоимость немецких авто по сравнению с китайскими

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Гость

11:47:20 15-11-2024

Гость (08:04:54 15-11-2024) Никогда уже не смогут немцы сделать авто с ценами ниже сравн...
Ошибаетесь. Перестанут немцы поставлять технологии и инженеров китайцам, как сразу китайский автопром станет дорогим, ещё более некачественным и неконкурентным.

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Гость

12:46:52 15-11-2024

Гость (11:47:20 15-11-2024) Ошибаетесь. Перестанут немцы поставлять технологии и инж... немцы поставлять технологии и инженеров китайцам --- все что надо у китайцев уже есть, они никогда не заморачивались авторским правом, а инженеров, умеющих разобрать и собрать такое же, у них и самих хватает. У них уже есть и иностранные технологии и инженера, потому что у них уже денег в 5 раз больше, чем у немцов, кого надо, уже купили, они фактически уже первая экономика мира. А немцам уже вообще нечего конкурентноспособное поставлять, поэтому если они еще что-то перестанут поставлять, им станет еще хуже

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Гость

07:59:42 15-11-2024

считает Ульф Шнайдер --- поздно

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Дима

10:59:37 15-11-2024

На среднюю по АК как раз на Мерседес хватит.

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ППШариков

11:31:41 15-11-2024

Поздно пить боржоми, когда почки отказали

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