Немецким автопроизводителям посоветовали как можно скорее вернуться в Россию

Они рискуют уступить рынок китайским компаниям

14 ноября 2024, 18:45, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/638797

Автомобильная индустрия Германии серьезно пострадала от санкций против России. Чтобы не потерять российский рынок, который заняли китайские компании, немецким производителям стоит поторопиться, считает Ульф Шнайдер, глава консалтинговой компании Schneider Group.

Он отметил, что Китай быстро занял освободившиеся после ухода немецких компаний рынки машиностроения, автомобильной промышленности и производства запчастей. Если в ближайшее время будут сняты ограничения на поставку немецких автомобилей, таких как BMW и Mercedes, россияне снова начнут их покупать. Однако Шнайдер не уверен, сохранится ли эта тенденция через пять лет.

По мнению Шнайдера, экономические отношения между Германией и Россией могут быть восстановлены в случае прекращения огня или перемирия на Украине. Он также выразил надежду на частичную отмену антироссийских санкций, которые, по его словам, не оказывают желаемого воздействия на Россию, пишет ТАСС.