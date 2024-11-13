Япония смягчила санкции на ввоз машины в Россию
Изменения касаются "мягких" гибридов
13 ноября 2024, 17:03, ИА Амител
В Японии смягчили ограничения на ввоз гибридных автомобилей в Россию. Об этом сообщил Денис Малых, специалист по покупке подержанных машин из Японии.
По его словам, теперь в страну можно ввозить некоторые гибридные автомобили, которые ранее были запрещены. В частности, это касается "мягких" гибридов, таких как Honda Insight с 1,5-литровым бензиновым двигателем, а также Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Honda CR-Z и Nissan Dayz.
Пошлины на ввоз этих автомобилей остаются такими же, как и для других машин, разрешенных к экспорту в Россию, пишут "Автоновости дня".
Денис Малых считает, что снятие части ограничений положительно повлияет на российский автомобильный рынок. Он ожидает роста спроса на разрешённые к ввозу автомобили и, как следствие, снижения цен на них.
17:11:28 13-11-2024
Леворуких, исходя из иллюстрации?
17:14:36 13-11-2024
Че, мусор девать некуда стало и сразу смягчение? А может мы, как «сильная и независимая страна» откажемся и ввезем запрет? А неет, рука не поднимется
17:26:24 13-11-2024
Изольда (17:14:36 13-11-2024) Че, мусор девать некуда стало и сразу смягчение? А может мы,... Лучше уж этот "мусор" купить , чем ваш тазик ведро с гайками😂😂😂
06:40:25 14-11-2024
Сергей (17:26:24 13-11-2024) Лучше уж этот "мусор" купить , чем ваш тазик ведро с гайками... А вы не пробовали кушать с помойки возле макдональдса? Там могут попадаться удивительно вкусные и питательные совсем мало пожеваные "европейские" продукты! Как раз в вашем вкусе. Зато не из отечественного тазика...
09:12:11 14-11-2024
Гость (06:40:25 14-11-2024) А вы не пробовали кушать с помойки возле макдональдса? Там м... постоянно там харчуешься походу)))
17:26:34 13-11-2024
А зачем они России нужны?
17:27:12 13-11-2024
"Забирайте нашу помойку, с уважением, великий господин! Подмести за собой не забудьте, наш прекрасный Будда"
20:25:50 13-11-2024
Значит, прулек на дорогах станет больше. Соответственно, и аварий...
21:03:35 13-11-2024
Гость (20:25:50 13-11-2024) Значит, прулек на дорогах станет больше. Соответственно, и а... Как будто здесь все ездят на премиальных европейцах)
22:07:51 13-11-2024
Гость (21:03:35 13-11-2024) Как будто здесь все ездят на премиальных европейцах)... Здесь ни у кого машин нет вообще)))))
21:24:09 13-11-2024
Гость (20:25:50 13-11-2024) Значит, прулек на дорогах станет больше. Соответственно, и а... Количество аварий на дорогах зависит не от положения руля в автомобиле, а от прокладки между ним и водительским сиденьем.
22:38:41 13-11-2024
Гость (21:24:09 13-11-2024) Количество аварий на дорогах зависит не от положения руля в ... В городе так. На трассе - нет. Постоянно выскакивают "посмотреть" на встречку, создавая аварийные ситуации. Ну не предназначены эи машины для леворульных государств.
07:50:42 14-11-2024
возникла проблема с утилизацией литиевых АКБ.
05:44:13 14-11-2024
Гость (21:24:09 13-11-2024) Количество аварий на дорогах зависит не от положения руля в ... от создателей "я когда 50 грамм выпью - еще лучше езжу"
09:13:35 14-11-2024
Гость (20:25:50 13-11-2024) Значит, прулек на дорогах станет больше. Соответственно, и а... умен умен, прокладка межрулевая.
08:05:01 14-11-2024
"Он ожидает роста спроса на разрешённые к ввозу автомобили и, как следствие, снижения цен на них."---------- Так себе специалист... Утильсборы повышает РФ, а не Джапия.
10:19:21 14-11-2024
а зачем фейки перепечатывать?
14:35:29 14-11-2024
Япония смягчила санкции --- а что случилось?