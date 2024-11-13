Япония смягчила санкции на ввоз машины в Россию

Изменения касаются "мягких" гибридов

13 ноября 2024, 17:03, ИА Амител

Автомобиль / Фото: pxhere.com/ru/photo/1022198

В Японии смягчили ограничения на ввоз гибридных автомобилей в Россию. Об этом сообщил Денис Малых, специалист по покупке подержанных машин из Японии.

По его словам, теперь в страну можно ввозить некоторые гибридные автомобили, которые ранее были запрещены. В частности, это касается "мягких" гибридов, таких как Honda Insight с 1,5-литровым бензиновым двигателем, а также Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Honda CR-Z и Nissan Dayz.

Пошлины на ввоз этих автомобилей остаются такими же, как и для других машин, разрешенных к экспорту в Россию, пишут "Автоновости дня".

Денис Малых считает, что снятие части ограничений положительно повлияет на российский автомобильный рынок. Он ожидает роста спроса на разрешённые к ввозу автомобили и, как следствие, снижения цен на них.