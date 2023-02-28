Неопознанный летающий объект заметили в 160-200 километрах от Санкт-Петербурга

В местном правительстве подтвердили, что в небо подняты истребители

28 февраля 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Неопознанный летающий объект замечен в 160-200 километрах от Санкт-Петербурга. Как сообщает местное издание "Фонтанка", такую информацию Минобороны РФ по своим каналам передало в службу аэропорта Пулково.

Источник, близкий к правительству Санкт-Петербурга, подтвердил, что небо закрыто из-за неопознанного летающего объекта. В воздух подняты истребители.

Напомним, что ранее над городом ввели план "Ковёр" из-за неопознанного летающего объекта. Подобный сигнал подаётся при незаконном пересечении границы или появлении неопознанного летающего объекта.

Предположительно, ситуация может быть связана с беспилотниками. Ранее их фиксировали в районе нефтебазы в Туапсе, на которой ночью произошёл пожар, и в Белгороде.