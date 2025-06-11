"Неподъемная цена". Депутат ГД с Алтая заявила о недоступности детского отдыха в России
Особенно сложно отправиться в поездку многодетным семьям, отметила Нина Останина
11 июня 2025, 21:59, ИА Амител
Детский отдых недоступен для большинства российских семей, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, уроженка Алтайского края Нина Останина. Ее слова передает "Парламентская газета".
"Владимирская область – 123 тысячи рублей за путевку. Ну, неподъемная цена, особенно если это многодетная семья!" – заявила она.
Депутат подчеркнула, что цены на авиабилеты для детей остаются "заоблачными", несмотря на скидки. Также она отметила недоступность билетов на поезда.
По словам Нины Останиной, дешевые билеты на популярные направления разбирают за несколько минут.
"Мы-то рассчитывали на другое: не только на то, что билеты будут льготными, но и увеличится количество поездов в летний период", – сказала парламентарий.
Депутат также обратила внимание на нехватку детских оздоровительных лагерей. По ее словам, в настоящее время в России действует шесть тысяч учреждений на 40 тысяч детей, особенно "плачевная" ситуация сложилась в Чечне и на территориях Арктической зоны.
22:14:37 11-06-2025
А что дальше, после этого выступления цены упадут, лагеря отдыха появятся? Очередной пиар. Разных проблем тысячи, можно каждый день выступать, а толку то от этого.
22:27:50 11-06-2025
Этот фактор также не способствует росту демографии((( Вот мои трое детей отдыхали в лагерях бесплатно (тогда я считалась многодетной матерью).
23:19:19 11-06-2025
ну неправда! ребенок ездил тут в пригороде в Зудилово, мы платили только 3 тыс., остальное - государство, где-то 27 тыс. Путевку начали оформлять в начале декабря, поедет в середине июня на 2 нед. Разве 3 000 р это дорого?!
23:20:05 11-06-2025
речь то о поездках с детьми, не о лагерях!
23:33:52 11-06-2025
Мы то в курсе.
Что сия депутат сделала?
02:05:47 12-06-2025
Не скулить нужно, констатируя "неподъемную цену", а либо устранять причину вопиющего безобразия, либо, расписавшись в бессилии, выметаться из кресел "народных слуг"!
09:09:48 12-06-2025
Зачем рожать, если не в состоянии обеспечить? Попрошайничать?
15:41:51 12-06-2025
Однажды была предложена бесплатная путевка в санаторий на море... одна на четверых детей. Стандартно без оплаты проезда (у нас доходом нормально, могли и оплатить), но без возможности добавить кого-нибудь еще. Т.е. нужно было доставить ребенка до ворот в сочах, а через три недели забрать. Перебрали в уме все возможные варианты семейного отдыха и отказались. Думаю путевок было ни одна и отказавшихся тоже при такой форме предложения, применение им в нашей соцзащите наверняка нашли по свойски
18:09:20 12-06-2025
15:41:51 12-06-2025
Нам так же предложили путевку ребенку на море но одному т.е. я ее должна одну на поезде отправить (4 дня в пути) ну или сказали оплатите за свое проживание там , только цена проживания там не соответствует нашей зарплате , а почему не сделать чтобы родители и дети вместе на далекое расстояние могли поехать отдыхать?