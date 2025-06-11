"Неподъемная цена". Депутат ГД с Алтая заявила о недоступности детского отдыха в России

Особенно сложно отправиться в поездку многодетным семьям, отметила Нина Останина

11 июня 2025, 21:59, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina

Детский отдых недоступен для большинства российских семей, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, уроженка Алтайского края Нина Останина. Ее слова передает "Парламентская газета".

"Владимирская область – 123 тысячи рублей за путевку. Ну, неподъемная цена, особенно если это многодетная семья!" – заявила она.

Депутат подчеркнула, что цены на авиабилеты для детей остаются "заоблачными", несмотря на скидки. Также она отметила недоступность билетов на поезда.

По словам Нины Останиной, дешевые билеты на популярные направления разбирают за несколько минут.

"Мы-то рассчитывали на другое: не только на то, что билеты будут льготными, но и увеличится количество поездов в летний период", – сказала парламентарий.

Депутат также обратила внимание на нехватку детских оздоровительных лагерей. По ее словам, в настоящее время в России действует шесть тысяч учреждений на 40 тысяч детей, особенно "плачевная" ситуация сложилась в Чечне и на территориях Арктической зоны.