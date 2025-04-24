Она подчеркнула, что это оценка не столько самому ребенку, сколько сигнал родителям

24 апреля 2025, 13:34, ИА Амител

Нина Останина / Фото: duma.gov.ru

В российских школах планируется с 1 сентября 2025 года выставлять оценки за поведение. Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина рассказала "Парламентской газете", может ли это повлиять на судьбу ученика и рейтинг школы.

Ранее в ГД пояснили, что возвращение оценки за поведение поможет в борьбе с травлей в школах. При этом подчеркнули, что должна быть не просто двойка, а "полноценная система профилактики деструктива".

Останина отметила, что такая инициатива сейчас очень нужна. В качестве примера она привела недавний инцидент, произошедший в одной из московских школ: ученик попал в реанимацию после избиения.

"Если бы родители посмотрели, что у его ребенка двойка за поведение, вот тогда бы, наверное, они как-то озаботились этим фактом. Ведь это повлияет в конечном итоге на то, какой он получит аттестат. И это тоже будет учитываться в общих оценках при поступлении в вуз. Эта оценка не столько самому ребенку, это сигнал родителям", – указала она.

При этом, добавила Останина, плохая оценка за поведение определенным ученикам не должна как-то повлиять на рейтинг школы.

"На уровень школы это не должно влиять. Такое объективное и строгое отношение к ученикам не должно сказываться на каких-то КПИ образовательной организации", – отметила парламентарий.

Ранее эксперты в беседе с amic.ru оценили предложения депутатов Госдумы по борьбе с буллингом в школе, назвав это "отсеиванием непослушных детей".