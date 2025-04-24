Депутат ГД с Алтая объяснила, как оценка за поведение ученика повлияет на рейтинг школы
Она подчеркнула, что это оценка не столько самому ребенку, сколько сигнал родителям
24 апреля 2025, 13:34, ИА Амител
В российских школах планируется с 1 сентября 2025 года выставлять оценки за поведение. Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина рассказала "Парламентской газете", может ли это повлиять на судьбу ученика и рейтинг школы.
Ранее в ГД пояснили, что возвращение оценки за поведение поможет в борьбе с травлей в школах. При этом подчеркнули, что должна быть не просто двойка, а "полноценная система профилактики деструктива".
Останина отметила, что такая инициатива сейчас очень нужна. В качестве примера она привела недавний инцидент, произошедший в одной из московских школ: ученик попал в реанимацию после избиения.
"Если бы родители посмотрели, что у его ребенка двойка за поведение, вот тогда бы, наверное, они как-то озаботились этим фактом. Ведь это повлияет в конечном итоге на то, какой он получит аттестат. И это тоже будет учитываться в общих оценках при поступлении в вуз. Эта оценка не столько самому ребенку, это сигнал родителям", – указала она.
При этом, добавила Останина, плохая оценка за поведение определенным ученикам не должна как-то повлиять на рейтинг школы.
"На уровень школы это не должно влиять. Такое объективное и строгое отношение к ученикам не должно сказываться на каких-то КПИ образовательной организации", – отметила парламентарий.
Ранее эксперты в беседе с amic.ru оценили предложения депутатов Госдумы по борьбе с буллингом в школе, назвав это "отсеиванием непослушных детей".
14:26:17 24-04-2025
у нас в школе (частная) оценки выставляются уже года 3, очень эффективная мера
15:13:57 24-04-2025
Оценка по поведению и оценка по прилежанию, нужны обе.
18:21:05 24-04-2025
Гость (15:13:57 24-04-2025) Оценка по поведению и оценка по прилежанию, нужны обе....
Нужны? Выставляй себе обе в конце дня. Можешь прям на лоб!
15:34:31 24-04-2025
Оценка хороша тогда, когда дети плюс- минус одного умственного развития. А депутат ГД с Алтая училась давно, когда было все несколько иначе, и теми же мерками сегодня думает.
15:56:38 24-04-2025
Есть же потрясающее изобретение - кандалы.
Бегаешь как лось по школе - кандалы. Дёшево. Удобно. Скрепно.
Если пашет руками и попадает по лицам одноклассников - пластиковые стяжки.
Если нецензурно выражается - кляп и пластиковые стяжки.
Вернуть розги учителям.
19:22:47 24-04-2025
341 (15:56:38 24-04-2025) Есть же потрясающее изобретение - кандалы.Бегаешь как ло... А было ещё и не так: не то ляпнул, получи 10 лет без права переписки.)))
18:01:22 24-04-2025
Будут как в Кавказской республике - все выпускники 100 бальники и отличники
09:21:14 25-04-2025
Гость (18:01:22 24-04-2025) Будут как в Кавказской республике - все выпускники 100 баль... Вы ошибаетесь, в Кавказской республике по 146 баллов набирали "особо одаренные")