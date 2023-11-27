Непогода стала причиной перебоев со светом в семи районах Воронежской области

Восстановительные работы ведутся 13 бригадами, в которых 32 специалиста и 14 единиц техники

27 ноября 2023, 19:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Воронежской области в некоторых районах отмечаются перебои со светом. Как сообщают "Воронежские новости", из-за непогоды отключения произошли в семи районах.

В "Воронежэнерго" рассказали, что локальные перебои в подаче энергоресурса наблюдались в Рамонском, Павловском, Таловском, Нижнедевицком, Лискинском, Репьевском и Кантемировском районах. Восстановительные работы ведутся 13 бригадами, в которых 32 специалиста и 14 единиц техники.

Восстановительные работы уже позволили вернуть свет в энергосети в Каменском, Острогожском, Бутурлиновском и Новохоперском районах.

Напомним, что в европейской части РФ бушует шторм – непогода распространилась на центральные и южные субъекты страны. Наихудшая ситуация в Крыму – до полумиллиона жителей полуострова остались без света, домовладения подтапливает. При этом регион находится еще не в эпицентре шторма.