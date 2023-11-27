В Крыму из-за непогоды погиб один человек

Инцидент произошел в селе Морском под Судаком. Человек вышел смотреть на волны и "трагически погиб"

27 ноября 2023, 15:15, ИА Амител

Один человек погиб в результате удара стихии в Крыму. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, инцидент произошел в селе Морском под Судаком. Человек вышел смотреть на волны и "трагически погиб". По информации Shot, погибшему 50 лет.

Напомним, что в Черном море продолжает бушевать шторм. Наихудшая ситуация в Крыму – до полумиллиона жителей полуострова остались без света, домовладения подтапливает. При этом регион находится еще не в эпицентре шторма.

Сообщалось, что на Кубани не менее пяти человек получили травмы. В Севастополе госпитализированы три человека. Минздрав РФ также заявлял, что в Евпатории семеро пострадавших, двое госпитализированы.