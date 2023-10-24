Непогода вновь подтвердила надежность сетей БСК

За сутки в ОДС Барнаульской сетевой компании поступило 50 заявок об аварийных отключениях

24 октября 2023, 15:50, ИА Амител

23 октября в Барнауле бушевала стихия: порывы шквалистого ветра достигали 28 м/с. За сутки в оперативно-диспетчерскую службу (ОДС) Барнаульской сетевой компании поступило 50 заявок об аварийных отключениях на электрических сетях 0,4 кВ, связанных с погодными условиями.

Также в ОДС зафиксировали шесть защитных отключений электроэнергии на сетях 6-10 кВ. Из них пять связаны с повреждениями на ведомственных сетях. Из-за этого под отключения электроэнергии попали следующие районы города: садоводства в районе улицы Власихинской, поселки Кирова, Борзовая Заимка, Куета, Южный.

На устранение аварийных ситуаций потребовалось от одного до полутора часов. В работах участвовало шесть бригад БСК. Компания работала в штатном режиме.

"Непогода в очередной раз подтвердила тенденцию, что большинство повреждений происходит на сетях, которые принадлежат частным собственникам. То есть состояние ведомственных сетей оставляет желать лучшего. И если на сетях БСК аварийность с каждым годом снижается, то на ведомственных, наоборот, растет. Важно понимать, что электросистема Барнаула – это единое целое. И авария, происходящая на ведомственной подстанции, может отразиться и на потребителях, которые подключены от сетей БСК", – подчеркнул генеральный директор Барнаульской сетевой компании Андрей Лавринец.