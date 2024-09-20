Неправильный прикус может стать причиной головной боли

Врачи посоветовали не списывать все на метеозависимость

20 сентября 2024, 17:40, ИА Амител

Зубы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1195821

Головную боль обычно связывают с повышенным давлением, проблемами с сосудами, невралгией или остеохондрозом. Однако, как утверждает Элина Макаревич, врач-ортодонт и гнатолог, существует еще одна, менее очевидная причина – неправильный прикус. Об этом она рассказала россиянам в комментарии для "Ленты.ру".

По словам Макаревич, при неправильном смыкании зубов, когда нижняя челюсть не соответствует норме, нарушается работа жевательных мышц. Из-за этого нагрузка на них распределяется неравномерно, что приводит к их избыточному напряжению. В результате возникают спазмы сосудов и нервов, что вызывает боль в черепе и шейно-воротниковой зоне.

Кроме того, неправильный прикус может стать причиной нарушения осанки, так как дисбаланс жевательных мышц и шеи непроизвольно меняет положение головы и туловища. Макаревич подчеркивает, что при появлении головной боли не стоит списывать ее на метеозависимость, усталость или переутомление. Важно помнить о более серьезных и скрытых причинах ее возникновения, одной из которых является неправильный прикус.