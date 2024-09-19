Врач рассказал, что кариес может привести к проблемам с сердцем
Инфекции ротовой полости иногда становятся причинами осложнений
19 сентября 2024, 15:20, ИА Амител
Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" предупредил об опасных последствиях кариеса. Он заявил, что проблемы с зубами могут привести к заболеваниям сердца. Выпуск можно посмотреть на платформе "Смотрим".
Гостья передачи на вопрос о том, может ли кариес стать причиной ревматической болезни сердца, ответила отрицательно. Однако врач опроверг это предположение.
"На самом деле, это вполне возможно, потому что инфекция, особенно хроническая инфекция в ротовой полости и носоглотке, может стать причиной этого серьезного осложнения", – сказал Агапкин, объясняя связь между кариесом и ревматической болезнью сердца.
Комментарии 0