Непристегнутый пассажир "Марка" погиб в результате ДТП в Барнауле
Водитель иномарки не справился с управлением
13 июля 2023, 13:20, ИА Амител
Фото: Госавтоинспекция Алтайского края
Пассажир легкового автомобиля погиб в результате ДТП в Барнауле, сообщили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции.
Авария случилась 13 июля в 05:19 в районе дома № 5 по улице Ковыльная.
Установлено, что 22-летний водитель Toyota Mark II во время движения не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал с дороги, где авто опрокинулось.
"В результате ДТП непристегнутый ремнем безопасности пассажир, мужчина 2001 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия", – рассказали в ведомстве, отметив, что по факту произошедшего проходит проверка.
00:21:29 14-07-2023
Так делайте безопасные русские авто, что бы люди не гибли на бэушном металлоломе. Слабо....
10:00:58 14-07-2023
Марк II - легендарное авто, но специфическое. А всякие молокососы, которые любят повыпендриваться наигравшись в НФС и насмотревшись Форсажей не понимают что это задний привод и её заносит на раз-два, вот и слетают с трасс и наматываются на столбы. Думать нужно прежде головой. А российскому автопрому до японцев, как кошке до гепарда.
18:59:43 17-07-2023
Марк2 - это диагноз!