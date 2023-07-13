Непристегнутый пассажир "Марка" погиб в результате ДТП в Барнауле

Водитель иномарки не справился с управлением

13 июля 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Пассажир легкового автомобиля погиб в результате ДТП в Барнауле, сообщили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции.

Авария случилась 13 июля в 05:19 в районе дома № 5 по улице Ковыльная.

Установлено, что 22-летний водитель Toyota Mark II во время движения не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал с дороги, где авто опрокинулось.