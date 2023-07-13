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Непристегнутый пассажир "Марка" погиб в результате ДТП в Барнауле

Водитель иномарки не справился с управлением

13 июля 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Алтайского края
Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Пассажир легкового автомобиля погиб в результате ДТП в Барнауле, сообщили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции.

Авария случилась 13 июля в 05:19 в районе дома № 5 по улице Ковыльная.

Установлено, что 22-летний водитель Toyota Mark II во время движения не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал с дороги, где авто опрокинулось.

"В результате ДТП непристегнутый ремнем безопасности пассажир, мужчина 2001 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия", – рассказали в ведомстве, отметив, что по факту произошедшего проходит проверка.

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

00:21:29 14-07-2023

Так делайте безопасные русские авто, что бы люди не гибли на бэушном металлоломе. Слабо....

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Автоэксперт

10:00:58 14-07-2023

Марк II - легендарное авто, но специфическое. А всякие молокососы, которые любят повыпендриваться наигравшись в НФС и насмотревшись Форсажей не понимают что это задний привод и её заносит на раз-два, вот и слетают с трасс и наматываются на столбы. Думать нужно прежде головой. А российскому автопрому до японцев, как кошке до гепарда.

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Гость

18:59:43 17-07-2023

Марк2 - это диагноз!

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