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Турист из Омской области сбил 10-летнего мальчика в алтайском селе

Ребенка госпитализировали

13 июля 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф
Фото: 04.мвд.рф

Ребенок пострадал в результате наезда автомобиля в селе Кызыл-Озек Республики Алтай, сообщили в местном МВД.

Авария случилась 12 июля около 15:00. 39-летний житель Омской области на автомобиле Chery Tiggo сбил 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

"В результате ДТП ребенок с полученными травмами был госпитализирован", – рассказали в полиции.

По данному факту проводят проверку. Причины и обстоятельства уточняют.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 1

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Мимопроходящий

08:09:09 14-07-2023

Походу давно омичей в республике не отстреливали, потеряли они страх..

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