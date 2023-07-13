Турист из Омской области сбил 10-летнего мальчика в алтайском селе
Ребенка госпитализировали
13 июля 2023, 12:35, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
Ребенок пострадал в результате наезда автомобиля в селе Кызыл-Озек Республики Алтай, сообщили в местном МВД.
Авария случилась 12 июля около 15:00. 39-летний житель Омской области на автомобиле Chery Tiggo сбил 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.
"В результате ДТП ребенок с полученными травмами был госпитализирован", – рассказали в полиции.
По данному факту проводят проверку. Причины и обстоятельства уточняют.
08:09:09 14-07-2023
Походу давно омичей в республике не отстреливали, потеряли они страх..